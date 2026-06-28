Ветровые турбины вынуждают стада северных оленей уходить в вечную мерзлоту: в чем причина

Ветровые электростанции на Крайнем Севере вынуждают оленей менять миграционные маршруты.

Земли, которые на протяжении поколений служили местами отела северных оленей, опустошаются. Беременные самки совершают дополнительные многокилометровые переходы в суровых условиях, чтобы найти спокойное место для отела, где нет ВЭС.

Как пишет Ecoportal, дело вовсе не в суме или вибрации, которую издают турбины. Эти животные настораживаются, как только видят ветряные турбин за много километров на горизонте.

Весной олени, готовящиеся к отелу, ищут те же убежища, которые использовали их матери, находившиеся там раньше. Но теперь эти территории заброшены, а олени уходят еще дальше. Иногда коренным жителям Севера даже приходится помогать оленям, протаптывая снег, поскольку местность там еще более суровая и менее благоприятная.

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Но олени ищут безопасности. Причем ученые, наблюдавшие за животными, заметили, что стада бегут не только от строительных работ или людей. Они не приближаются к ветровым станциям дае тогда, когда те работают в автоматическом режиме без участия человека.

Эти древние северные животные отказываются смотреть на огромные ветряные турбины. В период отела, когда северные олени находятся в уязвимом положении, они отходят на расстояние около 5 км.

За этим паническим исходом стоит не шум. Тихий гул движения лопастей не распространяется достаточно далеко, чтобы вызвать такой уровень страха.

Все дело в инстинкте и специфическом нарушении их органов чувств. Северные олени обладают редкой эволюционной особенностью, позволяющей им видеть ультрафиолетовый свет. Это особое зрение помогает им замечать хищников, пищу и заборы в ослепительно белом свете арктического снега.

Для человеческого глаза работающие ветряные турбины – это просто гладкие конструкции, мирно вращающиеся вдали. Но для глаза оленей высоковольтные линии электропередач и действующие турбины не просто стоят на месте. Они постоянно вспыхивают, гудят и отбрасывают ужасающие, мерцающие тени в ультрафиолетовом диапазоне. Поэтому олени воспринимают их, как гигантских, пугающих хищников, маячащих на горизонте. Они не могут успокоится, пока лопасти турбины не скроются за очередным холмом или линией горизонта.

Как другие животные сосуществуют с объектами энергетики

Напомним, что после строительства ветряной электростанции на побережье Йоркшира в Северном море на ней поселились омары. Спустя годы выяснилось, что сложные конструкции стали идеальным местом для кормежки и размножения этих морских обитателей.

А в Индии с территории ветрового парка полностью исчезли хищники. Но зато более мелкие млекопитающие, насекомые и даже некоторые птицы процветают там. Территории рядом с турбинами заселили мелкие грызуны, мангусты и некоторые виды наземных птиц.

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