ДТЭК и GE Vernova заключили крупнейшую для URC сделку в частном секторе на 900 млн евро, - Соболев

Компания ДТЭК и GE Vernova, мировой лидер в области энергетических технологий, заключили крупнейшее для URC соглашение в частном секторе на сумму 900 млн евро о строительстве газотурбинной электростанции в Украине. Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

"Крупнейшая сделка в частном секторе – соглашение между энергетической компанией ДТЭК и американской GE Vernova, мировым лидером в области энергетических технологий, о строительстве газотурбинной электростанции мощностью 650 МВт на западе Украины. Инвестиции в этот проект составят 900 млн евро", – сказал он.

Соболев подчеркнул, что в целом в рамках энергетической платформы на Ukraine Recovery Conference 2026 было подписано 28 международных соглашений, меморандумов, кредитных и грантовых договоренностей по энергетическим проектам.

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Также более 550 млн евро было привлечено на подготовку к зиме 2026/2027.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова привлекает 2 млрд евро в новые энергетические проекты, которые Кабинет Министров определил как флагманские.

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