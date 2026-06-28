Россия обманом заманивает на войну жителей еще одной экзотической страны, - CNN

Иностранцы выживают в российской армии не более нескольких месяцев.

В Латинской Америке становится все больше сетей по поиску желающих воевать за Россию. Однако мужчины попадают на фронт обманом. Журналисты CNN поговорили с родственниками завербованных перуанцев, которые пропали через несколько месяцев после отлета.

Один из них в конце января сказал матери, что едет в РФ работать поваром и надеется получить гражданство. Но спустя короткое время он прислал запись, в которой рассказал, что стал солдатом армии РФ. На видео он рыл окопы вместе с другими иностранцами в лесу на оккупированной территории Украины. Также он сказал, что "командир наказывает его за ненадлежащее поведение" и после этого звонки домой прекратились. Последняя связь с ним была в апреле.

Подобных историй журналисты нашли 12. В том числе историю тюремного надзирателя, который сказал жене, что будет работать в РФ охранником. Хотя его переписка с вербовщиком указывала на то, что он согласился подписать контракт с российской армией. После прибытия в РФ тон его сообщений изменился, он писал о голоде, жестокости военных и постоянных атаках беспилотников. В последнем сообщении он написал, что собирается получить оружие. По словам других перуанцев, он погиб в результате удара дрона.

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Авторы пояснили, что большинство завербованных мужчин из бедных слоев населения, они не очень хорошо ориентировались в международной ситуации. Их родственники выходят на протесты к российскому посольству в Лиме и Министерству иностранных дел Перу.

Прокуратура Перу расследует эти случе по статье "торговля людьми"

Издание пишет, что российские вербовщики активно работают в развивающихся странах, обещая им работу с высокими зарплатами. Но те, кто соглашается, очень быстро оказываются на фронте. Сети таких вербовщиков действуют в африканских странах, в Непале. После того, как России удалось найти в Непале несколько тысяч новых солдат, Непал запретил любые поездки в Украину или Россию с целью трудоустройства.

Прокуратура Перу также объявила о начале расследования вербовки российских граждан. Они охарактеризовали ее, как "торговлю людьми". В прокуратуре на сегодняшний день 36 жалоб о пропавших родственниках и "принудительном участии в войне против Украины". А по данным Министерства иностранных дел Перу, правительство направило в РФ не меньше 247 запросов на предоставление информации о перуанцах, находящихся в российской армии. Адвокаты рассказали, что в армию РФ могло попасть 800 граждан Перу.

Как Россия вербует иностранцев на войну

Напомним, что особенно масштабные вербовочные сети Россия развернула в Африке - Кении, Гане и Южной Африке. Правительства этих стран пытаются осторожно остановить российскую деятельность, не прерывая дипломатических контактов с РФ.

Также РФ ищет солдат в Йемене, обещая им крупные денежные выплаты. Месячная зарплата, по словам вербовщиков, у солдат доходит до 5 тысяч долларов, при том что военные в Йемене зрабатывают порядка 260 долларов в месяц. Статистики о том, сколько граждан Йемена подписали контракт с РФ, на текущий момент нет.

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