Как римляне строили ровные и прямые дороги без современных технологий: раскрыт секрет

Некоторые римские дороги сохранились до наших дней в довольно хорошем состоянии.

Римская империя смогла создать одну из самых развитых дорожных сетей древнего мира не благодаря "магии", а благодаря продуманным инженерным решениям и простым измерительным инструментам. Об этом пишет издание Antena 3 CNN.

Как отмечается в публикации, качественные дороги были основой функционирования империи. Они обеспечивали быстрое передвижение войск, торговлю, административное управление и связь между отдаленными провинциями. Именно поэтому римские инженеры уделяли особое внимание точности при строительстве.

Секрет успеха заключался не в сложных технологиях, а в использовании трёх основных инструментов. Первым был groma – прибор, позволявший определять прямые углы и прокладывать максимально прямые маршруты. Благодаря ему строители могли выравнивать направление дороги даже на больших расстояниях.

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Вторым важным инструментом был chorobates, который использовали для проверки горизонтальности поверхности и измерения уклонов. Это было особенно важно при строительстве дорог, акведуков и других инженерных сооружений. Для определения высоты местности также применяли прибор под названием "диоптра", позволявший проводить точные геодезические измерения.

Издание отмечает, что римляне не стремились прокладывать дороги абсолютно прямыми любой ценой. Если на пути возникали природные препятствия, инженеры учитывали рельеф и находили практичные решения, сочетая точность с целесообразностью.

Как отмечает издание, немало римских дорог сохранились и по сей день, поражая своим качеством и точностью прокладки. Некоторые из них стали основой современных транспортных маршрутов в разных странах Европы.

Другие интересные публикации о Римской империи

Как писал УНИАН, в Древнем Риме высокие пошлины на импорт предметов роскоши, таких как шелк или перец, привели к инфляции и росту цен, что подрывало экономику империи. Плиний жаловался, что налоги делали товары недоступными, а зарплаты солдат обесценивались, что создавало серьезные социальные проблемы.

Также мы рассказывали, что в Римской империи гладиаторами были не только мужчины, но и женщины. Исторические источники свидетельствуют, что большинство гладиаторок были рабынями, хотя иногда и женщины из высших классов выходили на арену для показательных боев.

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