Почему жалюзи и шторы не спасают от жары: эти ошибки совершают многие люди

Важно не допускать распространенных ошибок, иначе спастись от жары не получится.

Довольно много людей защищаются от жары с помощью жалюзи или штор. Однако не все используют их правильно, пишет Femcafe.hu.

В издании напомнили, что жаркие солнечные лучи и тепло, выделяемое внутри квартиры, нагревают стены, пол и воздух. Из-за ненадлежащей вентиляции и недостаточного затенения наружное тепло постоянно накапливается в помещении.

Одним из главных источников тепла в квартире являются прямые солнечные лучи. Когда солнечный свет проникает через стекло, он нагревает мебель и пол, которые затем излучают тепло обратно в помещение.

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В наши дни во многих квартирах установлены кондиционеры. Однако эксперты отмечают, что кондиционер не заменяет затенение помещения.

Жалюзи и шторы могут решить эту проблему. Однако важно не допускать распространенных ошибок.

Распространенные ошибки при использовании штор и жалюзи

В издании отметили, что рулонные шторы (ролеты) являются одним из самых эффективных средств защиты от жары. Самая распространенная ошибка заключается в том, что люди опускают их, но не до конца.

Если не опускать ролеты до конца, жара будет проникать в квартиру практически так же, как и без них.

Также в издании советуют закрывать окна при сильной жаре. Во время жары наружный воздух чрезвычайно горячий, к тому же ламели жалюзи, находящиеся на солнце, сами сильно нагреваются, поэтому воздушный слой между жалюзи и стеклом окна нагревается в считанные секунды.

Еще одной распространенной ошибкой является то, что жалюзи опускают только тогда, когда в комнате уже начинает становиться жарко. Однако в этот момент стеклянная поверхность окна уже перегрелась, а тепло проникло в помещение. В таком случае жалюзи способны снизить тепловую нагрузку лишь в ограниченной степени.

В издании добавили, что в случае с шторами встречаются уже другие ошибки. Например, не стоит использовать толстые шторы темного цвета. Они хорошо поглощают свет, но вместе с тем они притягивают тепло.

Правильным решением является использование штор со светлой, светоотражающей ткани, которая не поглощает, а отражает солнечные лучи. Современные теплозащитные шторы созданы специально для этой цели и могут снизить температуру в комнате даже на несколько градусов.

Другой распространенной ошибкой является задергивание штор лишь частично. Проблема заключается в том, что солнечные лучи способны приносить в комнату значительное количество тепла даже через небольшую щель.

Под полосками света стекло быстро нагревается, и тепло сразу же проникает внутрь. Правильным решением будет полностью задернуть шторы, особенно в самые жаркие часы дня.

Как спастись от жары без кондиционера

Ранее в Business Insider рассказали, как люди спасались от жары до появления кондиционеров. Есть несколько проверенных способов, которые актуальны и в наше время.

Одним из таких способов являются освежающие напитки. Лимонад и мороженое появились на несколько десятилетий раньше кондиционеров, но быстро стали неотъемлемой частью жаркого лета.

Также можно использовать ручные веера. Они веками спасали всех желающих от жары.

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