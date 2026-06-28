Почему жалюзи и шторы не спасают от жары: эти ошибки совершают многие люди

Довольно много людей защищаются от жары с помощью жалюзи или штор. Однако не все используют их правильно, пишет Femcafe.hu.
В издании напомнили, что жаркие солнечные лучи и тепло, выделяемое внутри квартиры, нагревают стены, пол и воздух. Из-за ненадлежащей вентиляции и недостаточного затенения наружное тепло постоянно накапливается в помещении.
Одним из главных источников тепла в квартире являются прямые солнечные лучи. Когда солнечный свет проникает через стекло, он нагревает мебель и пол, которые затем излучают тепло обратно в помещение.
В наши дни во многих квартирах установлены кондиционеры. Однако эксперты отмечают, что кондиционер не заменяет затенение помещения.
Жалюзи и шторы могут решить эту проблему. Однако важно не допускать распространенных ошибок.
Распространенные ошибки при использовании штор и жалюзи
В издании отметили, что рулонные шторы (ролеты) являются одним из самых эффективных средств защиты от жары. Самая распространенная ошибка заключается в том, что люди опускают их, но не до конца.
Если не опускать ролеты до конца, жара будет проникать в квартиру практически так же, как и без них.
Также в издании советуют закрывать окна при сильной жаре. Во время жары наружный воздух чрезвычайно горячий, к тому же ламели жалюзи, находящиеся на солнце, сами сильно нагреваются, поэтому воздушный слой между жалюзи и стеклом окна нагревается в считанные секунды.
Еще одной распространенной ошибкой является то, что жалюзи опускают только тогда, когда в комнате уже начинает становиться жарко. Однако в этот момент стеклянная поверхность окна уже перегрелась, а тепло проникло в помещение. В таком случае жалюзи способны снизить тепловую нагрузку лишь в ограниченной степени.
В издании добавили, что в случае с шторами встречаются уже другие ошибки. Например, не стоит использовать толстые шторы темного цвета. Они хорошо поглощают свет, но вместе с тем они притягивают тепло.
Правильным решением является использование штор со светлой, светоотражающей ткани, которая не поглощает, а отражает солнечные лучи. Современные теплозащитные шторы созданы специально для этой цели и могут снизить температуру в комнате даже на несколько градусов.
Другой распространенной ошибкой является задергивание штор лишь частично. Проблема заключается в том, что солнечные лучи способны приносить в комнату значительное количество тепла даже через небольшую щель.
Под полосками света стекло быстро нагревается, и тепло сразу же проникает внутрь. Правильным решением будет полностью задернуть шторы, особенно в самые жаркие часы дня.
Как спастись от жары без кондиционера
Ранее в Business Insider рассказали, как люди спасались от жары до появления кондиционеров. Есть несколько проверенных способов, которые актуальны и в наше время.
Одним из таких способов являются освежающие напитки. Лимонад и мороженое появились на несколько десятилетий раньше кондиционеров, но быстро стали неотъемлемой частью жаркого лета.
Также можно использовать ручные веера. Они веками спасали всех желающих от жары.