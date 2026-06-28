Путин нафантазировал успехи России на фронте и 'подошел' к Сумам на 10 км

Путин заявил, что целью РФ в Сумской области является создание так называемой "зоны безопасности".

Кремлевский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений об "успехах" российских войск на фронте. По его словам, Украина не сможет остановить продвижение войск РФ. Такие заявления он сделал в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

Путин заявил, что целью РФ в Сумской области является создание так называемой "зоны безопасности". Он добавил, что Украина "заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна для зоны безопасности".

Также российский диктатор заявил, что российской армии якобы осталось до Сум около 10 км. Однако, по его словам, политических планов на этот город нет.

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Путин добавил, что в Лимане в Донецкой области оккупантам якобы осталось "освободить" 149 домов из 11 тысяч. Также он заявил о "хорошем темпе продвижения" к Славянску, где, по его словам, российским войскам осталось пройти 8-9 км.

Кроме того, российский диктатор заверил, что россияне якобы прорвали трехуровневую линию обороны в зоне группировки "Центр". Также, по его словам, российская армия подошла к населенному пункту Доброполье, где за ним якобы нет заранее подготовленных оборонительных рубежей ВСУ.

"Противник перебросил хорошо подготовленные войска на запорожское направление из Донбасса", - добавил Путин.

По словам кремлевского диктатора, российская армия ежедневно продвигается в Запорожской области широким фронтом. Он заявил, что иногда ДРГ Украины просачиваются на территории, занятые войсками РФ, но их якобы быстро ликвидируют. Также он сказал, что контратаки ВСУ под Купянском якобы не имели успеха.

Отдельно Путин высказался об ударах Украины по территории России. По его словам, они не влияют на ситуацию на фронте.

Российский диктатор заявил, что задачей Кремля является полный захват Донбасса и территории так называемой "Новороссии" (Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области).

"Войска России продолжат делать все для достижения целей "СВО"", - резюмировал российский диктатор.

Другие заявления Путина

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что не собирается прекращать войну против Украины. По его словам, Украина предложила РФ ограничить боевые действия только четырьмя регионами, но он отказался.

Также Путин заявил, что "ответные" удары России вглубь территории Украины "гораздо более мощные и чувствительные".

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