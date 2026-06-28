Стармер претендует на пост генерального секретаря НАТО, - СМИ

Должность может освободиться через два года.

Кир Стармер, недавно ушедший в отставку с поста премьер-министра Великобритании, заинтересован в должности генерального секретаря НАТО. Об этом пишет Observer.

Издание напомнило, что должность генсека Альянса станет вакантной в 2028 году, если полномочия нынешнего главы Марка Рютте не будут продлены по согласию всех стран-членов.

Отмечается, что Стармеру понадобится "стабильная правительственная поддержка", чтобы иметь хоть какой-то шанс стать генеральным секретарем НАТО.

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Как пишет Observer, сторонники Стармера на саммите G7 приложили немало усилий, чтобы доказать его авторитет. Также отношения Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским издание называет "настолько близкими, что они иногда случайно звонят друг другу".

Отставка Стармера

Как сообщал ранее УНИАН, 22 июня премьер-министр Великобритании Стармер объявил об отставке. Он заявил, что покидает и пост лидера Лейбористской партии, и сообщил королю о своем решении. Стармер также сообщил, что обратился к Национальному исполнительному комитету партии с просьбой разработать график конкурса на пост лидера.

Стало известно, что новым премьером Великобритании может стать мэр Большого Манчестера Энди Бернем, которого давно прозвали "Королём Севера". Он принимал активное участие в оказании гуманитарной поддержки Украине с самого начала полномасштабного вторжения. В частности, 26 февраля 2022 года он написал письмо украинским мэрам, чтобы выразить свою поддержку и солидарность.

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