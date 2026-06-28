Основатель Fire Point назвал изменения в Конституцию 2004 года угрозой украинской государственности

Основатель компании Fire Point Денис Штилерман в День Конституции Украины опубликовал развернутый пост, в котором подверг критике конституционные изменения 2004 года и заявил о необходимости возвращения к модели Основного закона в редакции 1996 года.

По мнению Штилермана, нынешняя система государственного управления является следствием решений, принятых более двадцати лет назад.

"Сегодня, когда Украина находится в условиях войны, когда на кону вновь стоит само существование нашей государственности, мы можем увидеть всю разрушительную работу, проделанную Москвой с нашим главным документом", – написал он.

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По словам предпринимателя, изменения в Конституцию, внесенные в 2004 году, "лишили Украину легальной управляемости".

"Была создана коррумпированная "республика должностей", которая до сих пор гарантирует так называемым "элитам" полную неприкосновенность и свободу действий", – отметил Штилерман.

Он утверждает, что в нынешней системе президент Украины обладает полномочиями преимущественно в сфере внешней политики и обороны, тогда как другие механизмы управления государством остаются разбалансированными.

"Президент в этой системе координат обладает полномочиями только в области внешней политики и обороны; все остальные его действия по управлению страной, согласно Конституции, являются незаконным захватом власти", – заявил он.

Штилерман также считает, что премьер-министр в действующей модели не располагает достаточными инструментами для координации деятельности правительства.

"Премьер-министр также не обладает координационными полномочиями и действует лишь как "церемониальный координатор"", – говорится в публикации.

Описывая эволюцию конституционной системы, Штилерман подчеркнул, что Конституция 1996 года закрепляла за президентом роль координатора исполнительной власти, включая право назначать и увольнять министров по представлению премьер-министра.

По его оценке, принятое 10 декабря 2004 года "конституционное урегулирование" стало "фатальным для украинской государственности".

"Результатом этих изменений стала фактическая дезинтеграция исполнительной власти. Украина стала единственной страной в мире, где для назначения или увольнения министра, как правило, требуется парламентское большинство", – отметил он.

По мнению основателя Firepoint, это привело к потере правительством внутренней целостности.

"Премьер-министр утратил реальные полномочия в отношении министров, а система перестала функционировать как единое целое, превратившись в свободную конфедерацию министров. С этого момента координация работы правительства стала возможна только через неформальные механизмы", – считает Штилерман.

Отдельно он упомянул решение Конституционного Суда 2010 года, которым были восстановлены президентские полномочия, а также события 2014 года, когда после бегства Виктора Януковича Верховная Рада вернулась к модели 2004 года.

Штилерман утверждает, что сохранение действующей системы представляет угрозу для государственности.

"Сохранение системы, внедренной Медведчуком, смертельно опасно для украинской государственности, поскольку она создает механизм возложения обязанностей без предоставления инструментов для их реализации", – написал он.

Предприниматель также привел примеры европейских государств, где глава государства, по его словам, играет более выраженную координационную роль в исполнительной власти.

Подводя итог своей позиции, Штилерман призвал к внесению изменений в Конституцию и фактическому пересмотру решений, принятых в 2014 году.

"Мы должны внести изменения в Конституцию, которые отменят поправки Кучмы и гарантируют права и достоинство человека, создадут новые легальные механизмы управления и уничтожат систему, сформированную более 20 лет назад", – резюмировал он.

Своё предложение он сформулировал как необходимость восстановления полномочий Президента, закреплённых Конституцией 1996 года, путём принятия соответствующего решения парламентом.

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