'Создают нам много проблем': Флэш назвал главные технологические вызовы для Украины

Отдельно Флэш упомянул проблему с атаками дронов на прифронтовые зоны.

Помимо позитивных новостей о войне с РФ, есть и огромное количество технологических проблем, которые необходимо решить. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов на своей странице в Facebook.

Флэш отметил, что пока у Украины нет серийного и массового решения против российских управляемых авиационных бомб (далее КАБ - керована авіаційна бомба).

"Именно КАБы создают нам много проблем на фронтах", - написал он.

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Также Флэш добавил, что россияне активизируют использование MESH-модемов для разведки и онлайн-ударов "Шахедами" и "Герберами". По его словам, Украина медленно продвигается в разработке средств радиоэлектронной борьбы против этой технологии.

Отдельно Флэш упомянул проблему с атаками дронов на прифронтовые зоны.

"И страдают не только села, но и Херсон, Харьков, Запорожье, Сумы. Нужны системы оповещения и системные меры по борьбе с дронами", - добавил он.

Советник министра обороны подчеркнул, что Украине также необходимо больше тактических радиолокационных станций (РЛС). Он объяснил, что благодаря этому радиолокационное поле станет плотнее и обширнее, а без этого перехватчики не работают.

Флэш добавил, что Украине необходимо создать собственную баллистическую ракету. По его словам, это радикально изменило бы ход войны.

Кроме того, советник министра обороны упомянул проблему отсутствия массовых и серийных решений по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) для видеоканалов дронов.

"Враг опережает нас здесь как в разработках, так и в опыте применения. Именно такая РЭБ помогла бы нам защищать прифронтовые зоны от дронов", - объяснил он.

Флэш также поделился, что пока нет проверенных решений для защиты средних ударных самолетов и бомбардировщиков от зенитных дронов РФ. Он подчеркнул, что это может стать очень серьезной проблемой, если Украина не создаст их.

Также советник министра обороны заявил, что у Украины отсутствует системный технологический подход к поиску и уничтожению тактических РЛС россиян, которые являются "глазами" врага в небе.

Флэш отметил, что также необходимы разработки и решения в сфере альтернативной навигации для глубоких ударов.

РФ начала использовать новый недорогой реактивный дрон

Ранее советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов рассказал, что российские оккупанты начали использовать на фронте дешевый реактивный дрон. Флэш высказал предположение, что это может быть реактивная версия БПЛА "Дельта".

Флэш рассказал, что дальность полета этого дрона составляет около 200 км, продолжительность полета – 50 минут, а скорость – до 280 км/ч.

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