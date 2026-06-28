Кремль заявляет об успехах РФ на фронте: в ISW рассказали, что происходит на самом деле

Минобороны РФ регулярно публикует видео, на которых оккупанты якобы устанавливают флаги над новыми захваченными населенными пунктами.

В Кремле продолжают заявлять о том, что российская армия якобы ежедневно наступает и продвигается вперед по всем направлениям в Украине. Однако на самом деле российское наступление зашло в тупик, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Минобороны РФ регулярно публикует видео, на которых оккупанты якобы устанавливают флаги над новыми захваченными населенными пунктами. В ISW подчеркнули, что большая часть этих видео сгенерирована искусственным интеллектом.

Аналитики обратили внимание на то, что 27 июня Минобороны РФ заявило, что оккупанты якобы захватили Новоскелеватое в Днепропетровской области. Вместе с тем ведомство опубликовало видео, на котором военнослужащие 36-й мотострелковой бригады якобы установили в населенном пункте российский флаг.

Видео дня

В ISW отметили, что Новоскелеватое на самом деле находится примерно в 15 километрах от точки наибольшего продвижения российской армии. Также этот населенный пункт расположен в 12 километрах от позиций, где россияне сами заявляли о своем присутствии.

Аналитики добавили, что также враг ради пропагандистских видео отправляет одного или нескольких оккупантов с российскими флагами в обход украинских войск в незахваченные населенные пункты. Например, одного одного российского солдата заметили с флагом в Гуляйпольском (Запорожская область), однако украинские войска ликвидировали его.

В ISW подчеркнули, что даже Покровск до сих пор не перешел полностью под контроль России, хотя оккупанты заявляют о его захвате уже долгое время. Украинские войска по-прежнему присутствуют в северной части города.

Сырский назвал текущие задачи ВСУ в войне

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинское командование стремится довести войну до того момента, когда военный потенциал России пройдет пик и начнет снижаться. Он отметил, что не может прямо сказать, что война приближается к переломному моменту.

Сырский отметил, что приоритетными задачами ВСУ являются: удержание территории, ликвидация большего количества россиян, удары по российской логистике и изнурение экономики РФ.

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