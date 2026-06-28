Турция предложила Украине и России продолжить переговоры о мире

Глава МИД Турции сказал, что переговоры предварительно обсуждались с обеими сторонами.

Турция подтвердила свою готовность выступить в качестве посредника в мирных переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны. Как пишет Kyiv Post, новый раунд переговоров предложил провести министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его словам, Анкара привержена прекращению конфликта дипломатическими средствами.

"Мы стремимся к скорейшему завершению войны России против Украины путем диалога и на основе международного права. Мы готовы вновь собрать делегации России и Украины за столом переговоров в нашей стране", – заявил Фидан, которого цитируют журналисты.

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Он сказал, что предварительные переговоры со сторонами уже проходили, и Турция доносила до них свою позицию. А сейчас озвучивает ее для мировой общественности.

Позиция Турции

Напомним, что в мае прошлого года в Турции уже проходили российско-украинские переговоры. Они завершились соглашением об обмене пленными по формуле 1000 на 1000 человек.

За время, которое прошло со времени этих переговоров, Турция, по мнению обозревателей, изменила позицию, заняв более проукраинскую сторону. А партнерство между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором Владимиром Путиным, сформировавшееся на фоне войны в Сирии около десяти лет назад, в настоящее время переживает период упадка

Саммит НАТО в Анкаре

Добавим, что 7-8 июля в столице Турции пройдет очередной саммит НАТО. По данным СМИ, в проекте совместной декларации говорится о предоставлении помощи Украине в размере 70 миллиардов евро на текущий год.

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