Для вступления в ЕС Украине необходимо внести изменения в Конституцию: Стефанчук поделился подробностями

Председатель украинского парламента считает, что предстоящие изменения в Конституцию Украины должны стать предметом широкой общественной дискуссии.

Украина должна будет пересмотреть ряд положений Конституции с учетом будущего членства в ЕС, а также адаптировать национальное законодательство к европейским нормам, рассказал в эфире председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет Укринформ.

"Украина, прокладывая путь в Европейский Союз, должна будет пересмотреть большое количество своих позиций – как это делали другие страны-кандидаты, – для того, чтобы ввести в правовое поле обширную сферу взаимоотношений с ЕС. Вступая в Европейский Союз, мы должны понимать, что определенное количество полномочий мы будем передавать его органам. Поэтому это также должно быть закреплено в Конституции Украины", – заявил Стефанчук.

Кроме того, по его словам, после окончания войны Украине следует переосмыслить ряд вопросов, связанных с системой национальной безопасности и обороны, ролью Вооруженных сил в государстве, гарантиями прав и свобод граждан.

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Председатель украинского парламента считает, что будущие изменения в Конституцию Украины должны стать предметом широкой общественной дискуссии.

"Я вижу это как общие наброски, которые после отмены военного положения должны быть очень серьезно обсуждены в украинском обществе и, возможно, в ближайшее время будут внесены в Конституцию Украины", – добавил он.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что лидер оппозиционной партии в Польше "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал Варшаву заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Он также заявил, что вернет свою медаль, полученную от Украины, назвав это "выражением отношения не столько к украинцам, сколько к украинской элите". Журналисты FT считают, что таким отношением к Украине партия Качиньского в настоящее время стремится завоевать расположение фермеров, возмущенных импортом украинской сельскохозяйственной продукции, на фоне выборов, запланированных на 2027 год.

Также мы писали, что посол Евросоюза в Украине Катарина Марнова считает, что к 2030 году у Украины есть шансы стать членом ЕС. Она добавила, что это "очень реалистичный срок". В то же время Матернова подчеркнула, что вопрос о том, насколько быстро Евросоюз и Украина смогут завершить переговоры о вступлении, будет зависеть от значительной законодательной и другой работы. По её мнению, было бы замечательно, если бы открытие кластеров состоялось уже летом.

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