Как вырастить экзотическое авокадо дома: секреты от садоводов

Эксперты объяснили, почему это не получается и что на самом деле следует сделать.

Выращивать авокадо в помещении вполне реально – но только если знать несколько ключевых нюансов, пишет издание martha stewart.

О правильных шагах рассказали Раффаэле Ди Лалло, основатель Ohio Tropics и автор книги об уходе за растениями, и Лиза Элдред Стейнкопф, основательница The Houseplant Guru.

Самая распространенная ошибка – выращивать дерево из косточки купленного авокадо.

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"Они будут огромными, более сложными в уходе и, возможно, никогда не заплодоносят в помещении", – предупреждает Ди Лалло.

Вместо этого он рекомендует сорт "Day":

"Он начнёт плодоносить уже через два года.

Горшок и почва имеют значение

Садовод советует использовать обычную почву для комнатных растений с добавлением перлита или пемзы – для лучшего дренажа. Идеальный горшок – неглазурованная терракота: она "дышит" и снижает риск загнивания корней. Но есть нюанс – такой горшок быстро высыхает, поэтому поливать придется чаще.

Стейнкопф советует выбирать горшок с дренажным отверстием и добавлять немного коры орхидеи. Что касается пересадки – спешить не стоит:

"Убедитесь, что горшок не слишком велик для корневой системы. Если вокруг корней будет слишком много влажной почвы, растение просто сгниет".

Полив и солнце

Правило простое: подождите, пока верхний слой почвы (2–3 см) подсохнет, и тогда поливайте обильно – пока вода не начнёт вытекать из дренажного отверстия. Излишки воды снизу – вылейте.

Солнце – самый важный фактор.

"Без достаточного света ваше растение не зацветет и не принесет плодов", – предупреждает Ди Лалло.

Стейнкопф советует на лето выносить дерево на улицу, а на зиму возвращать домой.

Удобрения и обрезка

Для подкормки садоводы рекомендуют удобрения с медленным высвобождением или жидкие варианты – в частности, SUPERthrive Grow. Если дерево уже готовится к плодоношению, советуют перейти на органику.

Обрезать следует только весной и не более трети растения за раз. После начала лета – не трогать.

"Это может привести к потере количества цветов, которые дает ваше растение", – пояснили специалисты.

Когда ждать урожая авокадо

Сорт "Day" дает первый урожай через 2–3 года. Другие сорта могут "молчать" до 10 лет. Оптимальный размер горшка для взрослого дерева – 35–40 см в диаметре, высота растения при этом достигнет 1,5–1,8 метра.

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