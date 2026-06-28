Более 1500 дней обороны Малой Токмачки: The Telegraph раскрыл, что за этим стоит

Небольшая деревня стала символом абсурдности российской войны.

Украинские военные уже более 1500 дней удерживают стратегическое село Малая Токмачка на Запорожском направлении, не позволяя российским войскам его захватить. За это время характер боевых действий кардинально изменился: от танковых прорывов и массированных обстрелов стороны перешли к противостоянию дронов, искусственного интеллекта и технологий радиоэлектронной борьбы. Об особенностях обороны населенного пункта The Telegraph рассказали военные 118-й отдельной механизированной бригады, которая защищает это направление.

Как отметило издание, небольшое село с населением около 3 тысяч человек является одним из примеров того, как большие амбиции России превратились в изнурительное противостояние, а название села, о котором до полномасштабного вторжения мало кто из украинцев даже слышал, стало символом абсурдности российской войны.

Журналисты напомнили, что село стало известным из-за многочисленных заявлений пророссийских пропагандистов о якобы его почти захвате.

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Оно расположено примерно в часе езды от Запорожья и является своеобразными "воротами в Орехов" – важным пунктом обороны на этом направлении, контролирующим пути к южным территориям.

"Технологическая война будущего"

В 118-й отдельной механизированной бригаде Украины объясняют длительную оборону села не только мужеством военных, но и постоянной адаптацией к новым условиям.

Среди главных факторов называют круглосуточное использование дронов, постоянную корректировку артиллерийского огня, масштабное минирование, использование особенностей местности, быстрое внедрение новых технологий.

Майор Дмитрий Пелих из 118-й бригады охарактеризовал противостояние беспилотных технологий на своём участке фронта как "технологическую войну будущего". По его словам, частоты работы дронов постоянно меняются: "то, что работает в понедельник, в следующий понедельник может быть полностью заглушено противником".

"Когда мы прибыли на этот участок в 2023 году, у нас были только дроны Mavic [гражданские дроны, адаптированные для военных целей], которые мы использовали для разведки и корректировки артиллерийского огня. Позже наши ребята научились оснащать их системами сброса, чтобы крепить гранаты и другие боеприпасы. Следующим этапом стали аналоговые FPV-дроны, которые позволили нам наносить удары вглубь и уничтожать личный состав противника, бронированную технику и легкобронированное оборудование", – пояснил командир взвода беспилотных систем 118-й бригады Марс.

Однако эти дроны оказались уязвимыми для российских систем радиоэлектронной борьбы, которые постоянно совершенствовались. Затем появились оптоволоконные дроны, управление и передача видео в которых осуществляются через оптоволоконный кабель, а не с помощью беспроводных частот. Это делает их практически незаметными и неуязвимыми для подавления, пишут журналисты.

В 118-й бригаде заявляют, что именно оптоволоконные и аналоговые FPV-дроны отвечают за уничтожение 90% российских штурмовых подразделений и наносят основной ущерб дорогостоящей технике противника.

Российские штурмы заканчиваются уничтожением техники

В издании рассказали, что во время одного из крупных механизированных штурмов в октябре 2025 года на фоне масштабного наступления в Запорожской области Москва направила к поселку колонну из 26 единиц бронетехники: 4 танка, 12 боевых машин пехоты, 8 бронетранспортеров и 2 машины повышенной проходимости "Тигр". На видеозаписях видны волны взрывов дронов-камикадзе, которые преследовали скоростные машины, оставляя после них лишь обгоревшие обломки.

Из-за таких потерь Россия всё чаще отказывается от тяжёлой бронетехники в пользу мотоциклов и багги. По словам журналистов, неделю назад целый взвод, используя два десятка мотоциклов и 10 квадроциклов, оснащенных плугами для расчистки путей через минные поля и системами РЭБ, пытался прорваться в село.

"Его уничтожили за один бой с помощью FPV-дронов: 36 штурмовиков были убиты или ранены, при этом Украина не понесла ни одной потери", – говорится в статье.

Следующий этап – искусственный интеллект

В этом году, как рассказали в бригаде, главным изменением в войне дронов стало распространение систем с управлением с помощью искусственного интеллекта и использование наземных беспилотных платформ, которые проходят через зону поражения, насыщенную дронами, чтобы доставлять припасы и эвакуировать раненых.

"Мы пошли еще дальше – к системам искусственного интеллекта и машинного зрения на дронах, способным автономно достигать целей даже тогда, когда вражеская радиоэлектронная борьба полностью прерывает связь оператора с аппаратом", – сказал Пелих.

Считается, что возможности Украины в сфере искусственного интеллекта значительно опережают российские, пишут журналисты. В этом месяце сообщалось, что впервые в истории человечества полностью автономные дроны были использованы для уничтожения военных в войне в Украине.

Высокопоставленный представитель оборонной промышленности рассказал изданию New Scientist, что квадрокоптеры на передовой включили "режим терминатора", чтобы самостоятельно находить цели без участия человека.

"Мы просто запускаем его и знаем, что всё будет уничтожено", – сказал он изданию.

Описывая оборону своей бригады как "технологический щит Европы", майор Пелих назвал это "войной алгоритмов".

Россия уничтожает село, но не может его захватить

Как отметили журналисты, разочарованная невозможностью захватить Малую Токмачку, Россия с помощью управляемых авиационных бомб сровняла её почти до уровня кирпичей и обломков. Несмотря на это, российские чиновники заявляли о его захвате, называя "освобождение" села "важным шагом к победе".

По мнению научной сотрудницы Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета Ирины Адам, такие заявления российских властей преследуют три цели: если их эффективно распространять, они ослабляют поддержку Киева со стороны Запада, деморализуют украинцев и способствуют мобилизационным усилиям внутри России.

"Особенно сейчас люди видят, что дроны летят и в Россию, они видят, что война приходит на их территорию. Это означает, что им нужно видеть какую-то победу – пусть даже преувеличенную, пусть даже ради небольших кусочков украинской земли", – сказала она.

Оборона Малой Токмачки

Как сообщал ранее УНИАН, оккупанты не могут взять Малую Токмачку уже более 1500 дней. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин назвал это село "костью в жадном горле российского агрессора". "Это тот населенный пункт, который противник не может взять уже четыре года, а на словах уже взял несколько раз. Ситуация здесь почти не меняется. Как только противник подходит, мы его уничтожаем", – пояснил он.

Также мы писали о феномене Малой Токмачки – почему россиян так "триггерит" это село. По мнению эксперта Ивана Тимочко, это стало мемом, потому что это небольшой населенный пункт. А враг, который постоянно делает акцент на каких-то крупных городах, теперь даже порадовался бы "победе над бабьим селом, а тут даже этого не получилось".

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