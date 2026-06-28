Путин заявил, что переговоры по Украине продолжаются, но прекращать войну не будет

По словам Путина, Украина хочет ограничить боевые действия только четырьмя регионами, чтобы перебросить силы.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не собирается прекращать войну против Украины. Однако он признал, что переговорные контакты продолжаются, пишут росСМИ.

"Переговорные контакты по Украине есть, в том числе есть и новые предложения", - сказал Путин.

Также российский диктатор заявил, что Украина якобы предложила "ограничить боевые действия только четырьмя регионами".

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"То есть, проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, "Донецкой Народной Республике" и "Луганской Народной Республике"", - добавил российский диктатор.

Однако Путин заверил, что отказался от этого предложения. По его словам, Украина хочет ограничить боевые действия только четырьмя регионами, чтобы перебросить силы.

Кроме того, российский диктатор заявил, что "ответные" удары России вглубь территории Украины "гораздо более мощные и чувствительные".

Путин признал проблемы с топливом в РФ

Ранее российский диктатор Владимир Путин признал, что российский рынок топлива столкнулся с проблемами. Он отметил, что на заправках образуются очереди, а некоторые марки бензина не всегда есть в продаже.

Однако Путин заверил, что запасы топлива якобы остаются "почти на уровне прошлого года". Он добавил, что Россия начала использовать резервы топлива, и рассматривается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.

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