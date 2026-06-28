9 убеждений, которые выдают плохого мужчину: как распознать его по взглядам

Эти 9 взглядов у мужчин говорят о многом – до того, как они успели что-то сделать.

Найти хорошего мужчину непросто. Многие женщины убеждаются в этом после выхода из длительных отношений – и начинают замечать, что у многих мужчин есть довольно раздражающие убеждения. Некоторые из них настолько тревожны, что полностью отбивают желание продолжать общение.

В конце концов, убеждения, которые человек выбирает принять, во многом формируют его восприятие мира и подход к жизни. Поэтому если мужчина твёрдо придерживается определённого образа мыслей, это должно быть огромным красным флагом, пишет Your Tango.

Если мужчина твердо придерживается как минимум этих 9 убеждений – скорее всего, он не очень хороший человек.

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Он заслуживает большей поддержки, чем его партнёрша

Некоторым мужчинам трудно получить поддержку от друзей. Им часто говорят, что нельзя быть уязвимым – иначе тебя воспримут как слабака. Это может заставлять их избегать выражения эмоций, чтобы казаться сильными в глазах других.

У женщин это происходит реже. Многие женщины получают эмоциональную поддержку от подруг. Некоторые мужчины поэтому делают поспешный вывод, что женщины менее склонны осуждать и более эмпатичны, – и перекладывают всю эмоциональную поддержку на женщину в своей жизни.

Не получая эмоциональной поддержки в другом месте, они могут накапливать больше непроработанных переживаний. Некоторые мужчины всё своё время рядом с надёжной женщиной посвящают разговорам о собственных чувствах – порой даже не спрашивая её, как она себя чувствует.

Это может происходить неосознанно, но некоторые мужчины продолжают так вести себя, даже заметив это. Они считают, что заслуживают больше поддержки, раз не могут получить её от друзей.

Измена – не такое уж большое дело

Некоторые мужчины убеждены, что изменить можно только супруге. По их мнению, длительные отношения – недостаточно серьёзное обязательство, чтобы требовать верности. Из-за этого они теряют хороших партнёрш.

Мужчины, которые не считают измену серьёзным проступком, скорее всего, будут неверными партнёрами. Они не способны видеть вред, который причиняют своими действиями. Без чувства вины они, вероятно, не смогут удержаться от искушения.

Тот, кого предали, может навсегда потерять способность доверять партнёру. Это недоверие переносится в будущие отношения и мешает открываться новым людям.

Измена также наносит удар по самооценке: человек начинает думать, что с ним что-то не так, раз партнёр искал любовь и заботу на стороне.

Он невероятно привлекателен

Уверенность в себе может быть притягательной. Нарциссизм – крайне редко. Некоторые мужчины чрезмерно уверены в своей внешности и считают себя одними из самых красивых людей на свете.

Нарциссизм отражает другие негативные черты личности. Как правило, он коренится в неуверенности в себе. Нарциссичные мужчины унижают других, чтобы утвердить собственное ощущение привлекательности. Они нередко проецируют собственные комплексы на других и причиняют им боль.

Те, кто способен поддерживать себя только за счёт унижения других, – плохие друзья. Это значит, что им недостаточно важны окружающие, чтобы искренне их поддержать. А ещё это может означать, что они недостаточно внимательны, чтобы замечать, как ранят других.

Терапия не нужна

Многие мужчины нуждаются в терапии. Тому свидетельство – мужская эпидемия одиночества. И всё же большинство из них избегают её как огня.

Некоторые делают это, убеждённые, что не нуждаются в ней. Они отказываются работать над своими негативными паттернами поведения, поскольку не видят этих качеств в себе. Это говорит о низкой саморефлексии и нежелании задумываться о том, как их поступки влияют на других.

Иногда даже мужчины, осознающие свои проблемы, избегают терапии – из стыда или нежелания говорить о чувствах. Это может сигнализировать окружающим, что они не ставят в приоритет заботу о собственном психическом здоровье.

Фитнес – его главный приоритет

Это убеждение характерно для того, кого называют "человеком из зала". Как и женщины, мужчины испытывают немалое давление общества в отношении внешности. Они хотят соответствовать образу стереотипно идеального мужчины.

Заботиться о физическом здоровье – не плохо, но чрезмерный акцент на этом может быть вреден, особенно если речь идёт скорее об имидже, чем о здоровье.

Проблемы возникают, когда он проецирует это убеждение на друзей и даёт понять окружающим, что они тоже должны уделять больше внимания внешнему виду – иначе близости не получится. Это может заставить партнёров и друзей чувствовать себя неполноценными.

Мужчина, ставящий внешний вид выше того, чтобы окружающие чувствовали себя хорошо рядом с ним, – вряд ли лучший компаньон.

Он морально превосходит других

Показательный пример: одна женщина начала встречаться с мужчиной, который сильно влюбился в неё. Но она не ответила взаимностью и вежливо прекратила отношения, впоследствии начав встречаться с другим.

После этого он начал грубить ей и открыто критиковать её поступки. Он говорил общим друзьям, что её поведение аморально, и утверждал, что сам никогда бы так не поступил. Женщина чувствовала себя крайне виноватой – хотя единственное, что она сделала, это не ответила ему взаимностью.

Многие люди, столкнувшиеся с человеком, считающим себя морально выше, чувствуют то же самое. Те, кто убеждён в своём моральном превосходстве, считают свои поступки и убеждения более правильными и весомыми.

Это свидетельствует об узости взглядов – они не готовы принимать чужую точку зрения.

Деньги – его, а не общие

В отношениях пары нередко объединяют финансы. Если мужчина зарабатывает больше жены, ей, возможно, придётся полагаться на него в большей части расходов.

Некоторые мужчины, финансово содержащие жён, становятся контролирующими в денежных вопросах. Они воспринимают деньги как свои, а не как то, чем делятся с партнёром. Некоторые вводят ограничения на бюджет партнёрши.

Это может серьёзно влиять на её общее благополучие. Финансовый контроль нередко проявляется и в других сферах: если мужчина платит за семейный автомобиль, он может считать, что имеет приоритет в его использовании.

Использование денег для контроля над поведением другого человека – серьёзный красный флаг. Если мужчина соглашается на совместный счёт, он должен понимать, что отказывается от части контроля над своими деньгами. Он также должен научиться ставить нужды партнёрши наравне со своими.

Его друзья – на первом месте

Когда начинаются новые отношения, приоритеты меняются. Иногда это касается и дружбы: человек больше времени проводит с партнёром, значит, на друзей остаётся меньше.

Полностью отказываться от друзей не нужно, но в отношения всё равно стоит вкладывать время. Некоторым мужчинам это даётся с трудом: они считают, что проводить время с друзьями важнее, чем ходить на свидание с партнёршей.

Но новые отношения требуют времени – узнать друг друга и почувствовать себя комфортно. Иначе у отношений мало шансов продержаться.

Если партнёрша чувствует, что мужчина ставит друзей выше их отношений, это может ощущаться как обесценивание. Такой мужчина, скорее всего, не очень хороший партнёр – и, возможно, не особо эмпатичный.

Женщина должна сидеть дома с детьми, даже если не хочет

Исторически мужчины были основными кормильцами семьи. Это означало, что женщины оставались дома и занимались детьми. Хотя ситуация меняется, во многих семьях это по-прежнему так.

Сама по себе такая модель – не плохо. Некоторые женщины действительно хотят именно такой жизни. Однако важно спросить женщину, чего хочет она. Некоторые мужчины просто предполагают, что жена должна быть домохозяйкой – часто потому, что сами выросли в такой среде и считают это лучшим для детей.

Для некоторых женщин это может стать ударом по профессиональным достижениям. Многие женщины по-настоящему увлечены своей карьерой. Работа приносит им огромную радость, и муж, не желающий, чтобы жена работала, лишает её этого счастья.

Если мужчина убеждён, что при воспитании детей один из родителей должен быть дома, а жена не хочет бросать карьеру, – пусть остаётся дома сам. Несправедливо просить других идти на компромиссы, на которые ты не готов идти сам.

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