США и Иран договорились прекратить атаки и провести встречу, – Axios

Изначально планировалось, что встреча состоится во вторник в Швейцарии, но из-за эскалации напряженности её перенесли в другое место.

США и Иран договорились прекратить взаимные атаки, поскольку обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор по поводу Ормузского пролива, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США.

Издание отметило, что перемирие длится всего 11 дней, но уже оказалось под угрозой из-за возобновления ударов с обеих сторон и угрозы президента США Дональда Трампа возобновить войну и "довести дело до конца".

По данным издания, возобновление боевых действий было вызвано разногласиями в толковании меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, особенно его положений, касающихся Ормузского пролива.

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"Мы решили прекратить любую кинетическую активность", – сообщил Axios высокопоставленный представитель США, используя военный термин для обозначения ударов и других атак.

В статье говорится, что Иран обязался приложить максимальные усилия для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через пролив. В свою очередь США сняли блокаду иранских портов.

В ходе переговоров в Швейцарии на прошлой неделе американская делегация во главе с вице-президентом Венсом договорилась с Ираном о создании "горячей линии" между американскими вооруженными силами и КВИР (Корпусом стражей исламской революции) – военным командованием Ирана – для координации судоходства в проливе.

Однако, по имеющимся данным, по состоянию на субботу, 27 июня, она еще не заработала, хотя Иран вновь начал утверждать, что суда должны координировать прохождение.

Как сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, изначально планировалось, что переговоры во вторник, 30 июня, состоятся в Швейцарии и будут посвящены ядерной программе Ирана. Однако из-за эскалации напряженности их перенесли в другое место, а основное внимание было переориентировано на Ормузский пролив.

По словам американского чиновника и источника, знакомого с ситуацией, ожидается, что в переговорах примет участие Ник Стюарт, возглавляющий американскую техническую группу.

США и Иран: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что США нанесли удары по иранским военным объектам в ответ на атаку Ирана на коммерческое судно, следовавшее транзитом через Ормузский пролив. В сообщении указано, что армия США поразила иранские хранилища ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции. 25 июня Иран нанес удар по грузовому судну M/V Ever Lovely с помощью беспилотника-камикадзе. Военные США также заявили, что "опасное поведение Ирана подорвало свободу судоходства в условиях, когда объемы торговли через этот жизненно важный международный коридор продолжают расти".

Также мы писали, что, по словам государственного секретаря США Марка Рубио, Вашингтон отвергает любую возможность введения платы за проход коммерческих и гражданских судов через стратегически важный Ормузский пролив. Рубио подчеркнул, что этот морской маршрут является международным водным путем, поэтому речь идет о его полном и беспрепятственном открытии без каких-либо финансовых условий. Госсекретарь США уверен, что ни одно государство на планете не поддержит создание механизмов взимания пошлин или сборов за использование этого глобального логистического коридора. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп четко заявил, что Вашингтон не допустит реализации такого сценария.

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