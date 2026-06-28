На границе с Польшей выросли очереди: что говорят в Госпогранслужбе

В сети распространяется видео о том, как люди по 12 часов стоят в очередях.

Очереди на границе с Польшей, о которых сообщают пользователи в соцсетях, образуются из-за увеличения пассажиропотока. Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в комментарии РБК-Украина.

В сети публикуют видео с польско-украинской границы, где люди более 12 часов ждут въезда из Польши в Украину. В частности, более 260 автомобилей ожидают на пункте пропуска "Краковец".

По словам Демченко, очереди как с украинской стороны, так и на территории соседних стран образуются из-за увеличения пассажиропотока.

Видео дня

"На выходных он растет еще больше, даже по сравнению с будними днями. Вчера был зафиксирован самый высокий показатель пересечения границы в июне – 141 тысяча граждан, при этом небольшое преобладание наблюдалось в сторону въезда в Украину", – подчеркнул он.

Ситуация на границе

Как сообщал УНИАН, пограничники дали советы, когда лучше пересекать границу, чтобы не "застрять". По словам пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, чтобы как можно быстрее проехать границу и не тратить время в очередях, это целесообразно делать в утренние часы в будние дни. Он рассказал, что уже ближе к обеду и вечером пассажиропоток увеличивается. Демченко добавил, что в последние дни отмечается рост пассажиропотока не только на пунктах пропуска на границе с Польшей, но и с Венгрией, в частности, у пунктов "Тиса" и "Лужанка".

Также мы писали, что для автобусов, выезжающих из Украины, открыли новый пункт пропуска на границе с Румынией. По информации пограничников, с румынской стороной достигнута договоренность о временном пропуске автобусов любого размера через пункт пропуска "Дяковцы – Раковец". Движение через этот пункт возможно только при выезде из Украины – и будет действовать до конца лета.

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