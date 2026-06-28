В Беларуси модернизируют систему обнаружения дронов в небе, созданную по примеру Украины

Система может по звуку отличить большой ударный дрон от FPV-дрона.

Белорусская армия, похоже, планируют скопировать украинские решения по обнаружению дронов. Как пишет военный портал Defence Express, на выставке в Минске они представили акустическую систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов "Сканер 2.1".

Отмечается, что за систему отвечает компания "Иннотех солюшнс". Заявляется, что она способна обнаруживать дроны, движущиеся в режиме радиомолчания. Подобную систему белорусы уже демонстрировали в прошлом году, однако сейчас ее модернизировали.

Акустические датчики, как заявляют в компании, могут улавливать звук работы двигателей внутреннего сгорания, устанавливаемых на дронах, на расстоянии до 2000 м. На расстоянии до 350 м они могут обнаруживать по звуку FPV-дроны с электродвигателем. Также датчики способны обнаруживать тяжелые гексакоптеры типа украинского дрона Vampire.

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Лишние шумы, якобы, может отсеивать искусственный интеллект

"Сканер 2.1", помимо прочего, может определять скорость и курс дрона. Характеристики устройства следующие:

масса 1,2 кг;

диаметр – 23 см.

Время развертывания – менее 2 минут, заявленная продолжительность автономной работы – до 12 часов.

Белорусы отмечают, что "Сканер 2.1" будут использовать в мобильных огневых группах для защиты объектов и личного состава.

Система противодействия дронам в Украине

Напомним, что для обнаружения ударных дронов-камикадзе, таких как "Шахед", которыми Россия регулярно атакует Украину, разработана разветвленная система. Ее составной частью являются и акустические датчики. Эти системы на основе микрофонов улавливают звук дронов и помогают их обнаруживать. Такие решения используются в Украине наряду с более сложными и современными средствами наблюдения.

К слову, аналогичную систему создает в приграничных областях и Польша. Страна тестирует семь образцов, которые используют системы искусственного интеллекта и могут быть интегрированы в имеющиеся на вооружении системы управления.

Ретрансляторы в Беларуси

Как писал УНИАН, на территории Беларуси, вблизи украинской границы, было построено множество ретрансляторов. Их используют российские дроны во время атак на Украину.

По требованию Украины Беларусь пока отключила эти ретрансляторы. Однако неизвестно, не воспользуется ли Россия ими снова, если возникнет такая необходимость. Ведь построенная военная инфраструктура осталась целой и даже расширяется.

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