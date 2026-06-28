В полиции назвали причину смерти командира 154-й отдельной механизированной бригады

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Командира 154-й отдельной механизированной бригады, полковника Владимира Кононникова, нашли мертвым с огнестрельным ранением, сообщила полиция Запорожской области в Facebook.

В сообщении указывается, что командира одной из воинских частей обнаружили мертвым с огнестрельным ранением. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства его смерти.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация – ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное убийство.

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Отмечается, что полицейские проводят следственные действия под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Скандал вокруг полка "Скала": что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по имеющимся данным, в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" инструкторы издевались на полигоне над военнослужащими. Однако военный омбудсмен Ольга Решетилова отметила, что мер ни по привлечению их к ответственности, ни по предотвращению противоправных действий в будущем принято не было. Решетилова рассказала, что о сложной ситуации в "Скале" узнала в мае-июне 2025 года. В июне 2025 года они выехали на полигон "Скала" вместе с представителями Офиса президента. Параллельно Главкомандующий Вооруженными силами Украины поручил провести проверку силами Военной службы правопорядка.

Также мы писали, что пресс-секретарь полка "Скала" Алексей Братущак сообщил, что командир Юрий Гаркавый отстранен от исполнения обязанностей на время расследования. В полку уже работают правоохранители, расследование ведет ГБР, а по решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского туда направили комплексную комиссию Генштаба. Решение было принято на фоне резонансного расследования о возможных системных нарушениях прав военнослужащих в учебных центрах подразделения.

В расследовании издания "Бабель" указывается, что с конца 2025 года до весны 2026-го в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" умерли по меньшей мере 26 военных, проходивших учебнобоевую подготовку.

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