Когда жара в Украине наконец ослабнет: синоптик назвала даты

В понедельник наиболее жарко будет в западных областях.

Новая неделя в Украине начнется с жары, самая высокая температура ожидается в западных областях. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, которая также рассказала о погоде в Киеве.

"Новая неделя начнется с жары, которая, собственно, уже пришла в Украину. Самая высокая температура воздуха ожидается в западных областях, в понедельник в течение дня – до +33...+38 градусов!" – сообщила эксперт.

На севере, в центре и на юге – 29...33 градуса, а местами – до +35. В восточных областях ожидается 27...29 градусов тепла.

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"Осадки завтра, 29 июня, маловероятны, лишь вечером в понедельник локальные грозовые дожди пройдут в Закарпатье, на Волыни и в Сумской области", – сообщила Диденко.

В то же время в Киеве 29 июня ожидается жаркая погода без осадков, днем – до 33 градусов тепла.

"Ослабление жары прогнозируется в течение 2–3 июля вместе с прохождением атмосферного фронта, который принесет ливни и грозы", – написала синоптик.

Жара в Европе

Как сообщалось, рекордная жара этого года в Западной Европе была бы "практически невозможна" без антропогенных изменений климата, которые сделали нынешние ночные температуры в 100 раз более вероятными, чем они были бы всего 20 лет назад.

Анализ World Weather Attribution показал, что глобальное потепление усугубило ситуацию с жарой в Европе всего за несколько десятилетий. Так, подобная жара в июне 1976 года была бы примерно на 3,5 градуса прохладнее, чем нынешняя.

Согласно исследованию, из более чем 800 европейских городов 45% зафиксировали или зафиксируют самые высокие уровни теплового стресса в конце июня. Речь идет о состоянии, когда организм не может охладиться с помощью потоотделения.

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