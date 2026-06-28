Солист группы ADAM посмертно получил награду от президента Украины

Помимо Михаила, награду получил и ведущий Андрей Бедняков.

Украинский музыкант и солист группы ADAM Михаил Клименко, скончавшийся после борьбы с туберкулезным менингитом, получил награду "За заслуги" III степени от президента Украины по случаю Дня Конституции.

Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, который появился на сайте Офиса Президента Украины. Помимо Михаила, награду получил ведущий Андрей Бедняков.

К слову, орден "За заслуги" III степени является государственной наградой нашей страны, которой отмечаются украинцы за выдающиеся достижения в сфере экономики, науки, культуры, искусства, государственной и общественной деятельности.

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Также в списке числится Степан Гига, который теперь посмертно удостоен ордена князя Ярослава Мудрого V степени. Напомним, артист скончался в прошлом году в возрасте 66 лет из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом.

Отметим, что орден князя Ярослава Мудрого присуждается за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в укреплении международного авторитета страны, государственном строительстве, развитии науки, экономики, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

Напомним, ранее дочь Степана Гиги рассказала, как пережила утрату отца.

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