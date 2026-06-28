Yandex скрыл на картах 119 объектов в РФ: большинство из них связаны с ОПК и армией, – СМИ

По мнению экспертов, такие попытки цензуры не стоят затраченных усилий.

Yandex скрыл на картах 119 объектов вблизи западной границы России, большинство из которых связано с оборонно-промышленным комплексом и армией РФ. Об этом сообщило шведское издание SVT, которое провело исследование совместно с изданиями DR, NRK и Delfi.

По данным журналистов, Yandex начал размывать изображения на территории России относительно недавно. В 2018 году на картах ещё не было никаких пикселированных участков.

В частности, 24 декабря 2024 года суд в Москве постановил, что Yandex должен замаскировать Рязанский нефтеперерабатывающий завод после того, как его несколько раз атаковала Украина.

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Представитель надзорного ведомства заявил в суде, что в ходе проверки законодательства в сфере ОПК было выявлено: в открытом доступе сервиса компании содержится информация о стратегически важном объекте – НПЗ.

Представитель компании в ходе судебного заседания возражал против удовлетворения иска прокурора. В то же время суд пришел к выводу, что изложенные в исковом заявлении обстоятельства подрывают обороноспособность государства и могут негативно повлиять на своевременную поставку материалов в вооруженные силы РФ.

Какие объекты обнаружили в ходе исследования

В целом, согласно анализу журналистов, вблизи западной границы России обнаружили 119 замаскированных участков. Среди обнаруженных объектов 31 связан с оборонной промышленностью, ремонтом, исследованиями и разработками, 29 представляют собой авиабазы, 16 относятся к объектам противовоздушной обороны, радарам и средствам связи, а ещё 12 – к военно-морским базам, верфям и ремонтным объектам.

Также среди них – 11 объектов логистики, топлива и боеприпасов, 6 гарнизонов и учебных объектов, 4 объекта, связанных с ядерным оружием, 4 объекта космической деятельности, 3 атомные электростанции или объекта исследований в сфере ядерной энергетики, а также 3 военных объекта неизвестного назначения.

В издании отметили, что побочным эффектом размывания объектов на картах может стать так называемый "эффект Стрейзанд" – когда попытки скрыть информацию, напротив, лишь усиливают к ней интерес и привлекают еще больше внимания к соответствующим местам.

"На мой взгляд, попытки цензуры не стоят затраченных усилий. Аналитики могут обойти это, обратившись к другим поставщикам снимков, а противники могут использовать собственные военные спутники для наблюдения", – отметил эксперт по ядерному оружию Метт Корда.

Усиление военного присутствия РФ вблизи границ НАТО

Ранее сообщалось, что Россия усиливает военное присутствие у границ НАТО. В частности, речь шла о строительстве новых казарм, расширении существующих баз и увеличении численности личного состава.

Также финское издание Yle писало о том, что Россия строит новую военную базу у границы с Финляндией. Сообщалось, что объект возводится в селе Новая Вилга под Петрозаводском в Республике Карелия. По мнению экспертов, база может разместить до 6 тыс. военных, но реальное развертывание займет годы.

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