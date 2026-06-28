Этот хит 1969 года о несчастной любви стал одним из самых известных в истории рок-музыки

Трек "Suite: Judy Blue Eyes" часто исполнялся на музыкальных фестивалях.

Американский певец Стивен Стиллз в 1969 году написал одну из самых известных песен в истории рок-музыки.

Как отмечает Parade, композиция "Suite: Judy Blue Eyes" была посвящена женщине по имени Джуди Коллинз, которая разбила ему сердце и бросила его.

"Когда их отношения начали рушиться, он написал эту песню как своеобразный музыкальный дневник переживаний. Сам Стиллз позже говорил, что разрыв был неизбежен и что текст отражал его чувства в тот момент", – отмечают критики.

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Интересно, что артист создал этот трек, который сразу поднялся на 21-е место в американском чарте Billboard Hot 100. А когда сама Джуди услышала её, то лаконично сказала:

"Это прекрасная песня, но она не вернёт меня обратно".

Хит Suite: Judy Blue Eyes – что важно знать

Этот трек стал одним из символов эпохи фолк-рока конца 1960-х. А еще входит в список лучших песен всех времен, которая также исполнялась на легендарных музыкальных фестивалях.

Напомним, ранее УНИАН писал о легендарном треке 1976 года, который до сих пор звучит на радиостанциях.

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