Этот хит 1969 года о несчастной любви стал одним из самых известных в истории рок-музыки

Американский певец Стивен Стиллз в 1969 году написал одну из самых известных песен в истории рок-музыки.
Как отмечает Parade, композиция "Suite: Judy Blue Eyes" была посвящена женщине по имени Джуди Коллинз, которая разбила ему сердце и бросила его.
"Когда их отношения начали рушиться, он написал эту песню как своеобразный музыкальный дневник переживаний. Сам Стиллз позже говорил, что разрыв был неизбежен и что текст отражал его чувства в тот момент", – отмечают критики.
Интересно, что артист создал этот трек, который сразу поднялся на 21-е место в американском чарте Billboard Hot 100. А когда сама Джуди услышала её, то лаконично сказала:
"Это прекрасная песня, но она не вернёт меня обратно".
Хит Suite: Judy Blue Eyes – что важно знать
Этот трек стал одним из символов эпохи фолк-рока конца 1960-х. А еще входит в список лучших песен всех времен, которая также исполнялась на легендарных музыкальных фестивалях.
Напомним, ранее УНИАН писал о легендарном треке 1976 года, который до сих пор звучит на радиостанциях.