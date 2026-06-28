Из-за этих деревьев возле дома со временем трескаются стены и разрушаются трубы: список

Некоторые деревья образуют очень мощную и разветвленную корневую систему, которая может создавать проблемы на участке.

Посадка дерева во дворе – это решение, последствия которого могут ощущаться десятилетиями. Важны не только размеры взрослого дерева, но и тип корневой системы, особенности почвы и расстояние до дома. Именно от этого зависит, станет ли дерево украшением участка или источником дорогостоящих проблем, пишет Lovedeco.ro.

Когда говорят о деревьях с агрессивной (инвазивной) корневой системой, имеют в виду виды, у которых корни активно разрастаются и распространяются на большие расстояния в поисках воды и питательных веществ. Чаще всего корни располагаются в верхних слоях почвы, поэтому могут повреждать тротуары, дорожки и другие элементы благоустройства.

Наибольшие риски возникают на глинистых почвах или там, где фундамент или подземные коммуникации уже имеют повреждения. В засушливые периоды такие деревья могут высушивать почву возле дома, а их корни – проникать в имеющиеся трещины труб водоснабжения или канализации.

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Деревья с агрессивными корнями, которые не следует сажать возле дома

Ива

Ива известна очень активной корневой системой и большим потреблением воды. Ее корни постоянно ищут влагу и могут проникать в трещины труб, дренажные системы и другие подземные коммуникации. Именно поэтому это дерево рекомендуют высаживать возле водоемов или на больших открытых территориях, а не рядом с жильем.

Тополь

Тополь обладает одной из самых разветвленных корневых систем среди декоративных деревьев. Его корни способны распространяться на большие расстояния, поднимая тротуары, бордюры, мощеные дорожки и другие элементы благоустройства. Поэтому тополь больше подходит для лесополос и просторных территорий.

Клен серебристый

Клен серебристый ценят за быстрый рост и густую крону, однако он формирует поверхностную и очень мощную корневую систему. Она может деформировать газон, повреждать мощение и подземные коммуникации, поэтому этот вид лучше высаживать в парках или на больших участках.

Ясень

Ясень также образует разветвленную корневую систему. В зрелом возрасте его корни могут повреждать дорожки, системы орошения и другие элементы благоустройства, если дерево растет слишком близко к дому.

Вяз

Вяз ценят за густую тень, однако его корни распространяются на большие площади. Поэтому это дерево больше подходит для парков и просторных зеленых зон, чем для небольших частных дворов.

Платан

Платан – одно из самых эффектных декоративных деревьев, но в то же время и одно из самых крупных. Из-за большой кроны и мощных корней его не рекомендуют высаживать рядом с домом.

Акация

Акация образует сильную корневую систему и часто дает корневые побеги, из-за чего вокруг дерева постоянно появляются новые ростки. Именно поэтому её чаще высаживают в лесополосах или на сельскохозяйственных территориях.

Грецкий орех

Хотя грецкий орех ценят за плоды, он достигает больших размеров и выделяет юглон – природное вещество, которое подавляет рост многих растений. Поэтому его лучше высаживать на значительном расстоянии от дома и сада.

Павловния

Павловния быстро растет и имеет крупные декоративные листья, однако со временем формирует мощную корневую систему и достигает значительных размеров. Из-за этого её не стоит высаживать слишком близко к зданиям.

Другие деревья, которые могут создавать проблемы во дворе

Не все деревья обладают агрессивной корневой системой, но некоторые виды могут доставлять другие неудобства из-за густой тени, больших размеров или обилия листьев, цветов или плодов.

Ель и пихта

Крупные хвойные деревья могут сильно затенять дом и сад. Из-за недостатка солнечного света растения хуже растут, а в затененных местах легче появляются мох и водоросли. Со временем ветви также могут приближаться к крыше и требовать регулярной обрезки.

Береза

Береза образует относительно поверхностную корневую систему и потребляет много воды. На небольших участках или глинистых почвах это может влиять на влажность почвы, поэтому её не рекомендуют высаживать слишком близко к зданиям.

Липа

Липу ценят за ароматное цветение и густую тень. В то же время во время цветения она образует много цветов и оставляет липкие выделения, которые могут загрязнять автомобили, садовую мебель и дорожки.

Каштан

Каштан – не лучший выбор для небольших дворов. Осенью он сбрасывает крупные и тяжелые плоды, поэтому его не рекомендуют высаживать возле дорожек, террас и детских площадок.

Дуб

Дуб является одним из самых ценных деревьев с экологической точки зрения, но со временем формирует очень большую крону и мощную корневую систему. Поэтому он больше подходит для парков и просторных территорий.

Какие деревья можно без опасений сажать возле дома

Большинство плодовых деревьев имеют умеренно развитую корневую систему и при соблюдении рекомендуемого расстояния не представляют угрозы для фундамента.

Яблоня и груша

Имеют умеренную корневую систему, дают тень и хорошо подходят для частных дворов.

Слива, вишня и черешня

Их корни менее агрессивны, чем у крупных деревьев, поэтому при правильном размещении их можно высаживать недалеко от дома.

Айва и кизил

Благодаря компактным размерам и умеренной корневой системе эти деревья хорошо подходят даже для небольших участков.

Декоративные деревья

Японские клёны, магнолии и церцисы имеют более компактные размеры и менее инвазивную корневую систему, чем тополя или ивы, поэтому являются лучшим выбором для озеленения двора возле дома.

Подробнее о выращивании деревьев и экзотических растений

Ранее УНИАН писал о том, как вырастить экзотическое авокадо дома. Отмечалось, что выращивать авокадо в помещении вполне реально, но только если знать несколько ключевых нюансов.

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