Вы едите это каждый день: ревматологи назвали 5 продуктов, которые уничтожают ваши суставы

Боль в суставах при артрите можно уменьшить, изменив рацион.

В человеческом теле около 350 суставов, и даже если воспалены лишь несколько из них, это может серьёзно сказаться на качестве жизни. Боль в суставах рук затрудняет печать и письмо. Боль в спине, коленях или стопах делает любую физическую нагрузку болезненной – даже короткую прогулку по кварталу.

У многих людей причиной болей в суставах является артрит – воспаление сустава. Доктор Грейс Райт, ревматолог-консультант в Нью-Йорке и основатель и президент Ассоциации женщин в ревматологии, рассказала HuffPost, что существуют разные виды артрита, каждый со своей причиной.

Один из распространённых видов – ревматоидный артрит, которым страдают около 1,3 миллиона человек в США. Ревматоидный артрит – хроническое воспалительное заболевание, вызывающее боль в суставах. Первые симптомы – боль в мелких суставах, например пальцев рук и ног. Со временем болезнь переходит на крупные суставы: голеностопные, коленные, тазобедренные и плечевые.

Видео дня

"Раннее распознавание признаков артрита крайне важно для своевременного лечения. К таким признакам относятся стойкая боль, скованность, болезненность при надавливании, отёчность и снижение подвижности суставов", – отметил доктор Франциско Контрерас, директор медицинского института Oasis of Hope в Тихуане (Мексика).

Он отметил, что к первым симптомам артрита могут относиться усталость, слабость, утренняя скованность и звуки в суставах (хруст или скрежет).

Несколько врачей сообщили HuffPost, что изменение рациона не помогает при всех формах артрита, однако может существенно снизить симптомы при ревматоидном артрите и подагре – заболеваниях, также вызванных воспалением.

Специалисты выделили пять категорий продуктов и напитков, употребление которых рекомендуется сократить для уменьшения боли.

Ультраобработанные продукты и напитки

"Исследования показывают, что ультраобработанные продукты могут усиливать боль в суставах и воспаление при артрите. Они, как правило, содержат много рафинированных углеводов, нездоровых жиров, добавленного сахара и искусственных добавок – всё это провоцирует воспаление в организме", – рассказал Контрерас.

Исследования подтверждают: диета с высоким содержанием сахара усугубляет симптомы ревматоидного артрита, вызывая воспалительную реакцию. По этой причине отказ от газировки, промышленной выпечки, конфет и других ультраобработанных продуктов может помочь снизить боль в суставах.

Вяленое и переработанное мясо

По словам Райт, вяленое и переработанное мясо – бекон, колбаса, сосиски, ветчина – может ухудшить течение как ревматоидного артрита, так и подагры.

Причина в высоком содержании нитратов – соединений, используемых в мясных консервантах, которые связаны с усилением болей при артрите. Нитраты, подобно сахару, вызывают воспалительную реакцию в организме, что приводит к болям в суставах.

Райт добавила, что боль в суставах, как правило, не возникает сразу после употребления переработанного мяса. Скорее, диета с высоким его содержанием может привести к болям спустя годы.

Поэтому отказ от переработанного мяса может не дать немедленного эффекта – но со временем разница будет ощутима.

Жареная еда

Если вы регулярно едите картофель фри, жареную курицу или луковые кольца – приготовление этих блюд в аэрофритюрнице может помочь уменьшить боль в суставах.

Жареная еда усугубляет симптомы артрита из-за масел, используемых в процессе жарки: они провоцируют воспаление.

Диета с высоким содержанием трансжиров (присутствующих в жареных продуктах и считающихся наихудшим видом жиров) может ухудшить симптомы подагры из-за воспалительного эффекта.

Глютен (возможно)

Бытует мнение, что отказ от глютена помогает при болях в суставах. Есть ли в этом доля правды?

Райт и Контрерас оба сообщили, что исключение глютена действительно может облегчить боли у людей с целиакией или чувствительностью к глютену. Но для тех, у кого чувствительности нет, это, вероятно, не даст результата.

"Некоторые люди чувствительны к глютену, даже не страдая целиакией", – заявила Райт. С учётом этого она советует попробовать исключить глютен на три месяца. Если разницы не ощутите – можно вернуть его в рацион.

По ее словам, по отзывам многих пациентов, это действительно помогает облегчить симптомы артрита.

Алкоголь

Доктор Соня Мехта, ревматолог в Intermountain Health в Лас-Вегасе, рассказала, что алкоголь может усугублять артрит, вызванный воспалением, по нескольким причинам.

Во-первых, при расщеплении алкоголя образуются воспалительные соединения, то есть он провоцирует воспалительную реакцию, которая затем вызывает симптомы.

Мехта объяснила, что алкоголь также снижает выработку противовоспалительных бактерий в кишечнике, одновременно увеличивая производство провоспалительных. Дисбаланс кишечной микрофлоры может спровоцировать ревматоидный артрит.

Алкоголь ослабляет иммунную систему, делая организм более восприимчивым к токсинам, что способно вызвать воспалительную реакцию – в том числе боль в суставах.

По словам Контрераса, еще одна причина, по которой алкоголь ухудшает симптомы артрита, – обезвоживание, снижающее выработку синовиальной жидкости, которая смягчает суставы.

Что есть вместо этого

Все трое врачей сходятся во мнении: лучшая диета для людей с воспалительным артритом (ревматоидным и подагрой) – противовоспалительная.

"Она включает продукты, которые мы в целом и так считаем полезными: листовые зелёные овощи, орехи, жирная рыба – лосось, скумбрия, тунец и сардины, содержащие омега-3 жирные кислоты с противовоспалительным действием, а также фрукты – особенно ягоды и апельсины с высоким содержанием антиоксидантов", – заявила Мехта.

Мехта и Райт также назвали средиземноморскую диету как систему питания, естественно включающую противовоспалительные продукты и потому полезную при болях в суставах.

"Средиземноморская диета отдаёт предпочтение цельнозерновым продуктам, овощам, рыбе и другим необработанным продуктам, сводя к минимуму мясо и переработанные продукты. Такой подход, судя по всему, универсально помогает людям с болью в суставах", – отметила Райт. Исследования подтверждают связь между средиземноморской диетой и улучшением симптомов ревматоидного артрита.

Мехта подчеркнула, что диета с высоким содержанием противовоспалительных продуктов полезна не только для борьбы с болью в суставах, но и для здоровья в целом и профилактики других хронических заболеваний – болезней сердца, диабета 2-го типа, болезни Альцгеймера и некоторых видов рака.

"Противовоспалительная диета – хороший выбор для любого человека, а не только для пациентов с воспалительным артритом", – подчеркнула она. Это значит: если вы обычно едите за общим столом, такое питание принесёт пользу всем присутствующим – а не только вам.

Если у вас есть вопросы по поводу боли в суставах, обратитесь к врачу. Лечение может потребовать большего, чем просто изменение рациона. Но пересмотр питания – отличная отправная точка. Ваш организм будет вам благодарен.

Ранее УНИАН сообщал, что произойдет с организмом, если ежедневно ходить по 30 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: