Самым страшным оружием РФ по-прежнему остается баллистика, а не 'Орешник', – эксперт

"Орешник" эффективен только с ядерным зарядом.

Балистические ракеты остаются самым мощным оружием России, ведь ракеты "Орешник", которые россияне также начали запускать по Украине, без ядерного заряда значительно уступают по разрушительной силе другим ракетам. Об этом в эфире Украинского радио заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Орешник" эффективен только с ядерным зарядом. Те же "Калибры", "Кинжалы", "Ониксы" и прочие смертоносные баллистические железяки, которые летят по территории нашего государства, более эффективны в нанесении разрушений. У "Орешника" довольно ограниченная площадь поражения, и только тактический ядерный заряд придает этому оружию какую-то эффективность", – сказал эксперт.

Он напомнил, что баллистические ракеты средней дальности тоже могут быть носителями ядерного оружия. И на такие ракеты распространялись основные договоры о нераспространении ядерного оружия.

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"Ядерное оружие мощно ровно до того момента, пока его никто не применил. Поэтому россияне нормализуют ситуацию, утверждая, что носителем ядерного оружия – именно того типа, в отношении которого действует большинство ограничений в мире – можно наносить удары по территории другого государства", – подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что у россиян осталось мало пространства для маневра. Поэтому они создают угрозу хотя бы в информационном поле: говорят о возможной агрессии против стран Балтии, возможном втором наступлении на Киев с территории Беларуси, ударах "Орешником".

Также он отметил, что РФ пытается создавать угрожающие информационные поводы, однако если бы Россия действительно могла применить ядерное оружие без последствий для себя, она бы уже это сделала: "Если бы они могли применить ядерное оружие, они бы уже его применили, но фактор сдерживания со стороны Вашингтона постоянно остается".

Российская ракета "Орешник" – что известно

Напомним, что, по оценкам аналитиков, у РФ осталась только одна баллистическая ракета "Орешник". Аналитики отмечают, что впервые ракета была применена по Днепру в ноябре 2024 года. С тех пор РФ запустила две из них по Украине – по Львову и Белой Церкви. Еще одна ракета упала на оккупированной территории Донецкой области.

В то же время у "Орешника" могут быть серьезные проблемы с точностью из-за сложностей в производстве элементов системы наведения. По данным расследователей, ключевой проблемой стал гироскопический блок ГУ-503. Он был разработан ещё в советский период и долгое время не производился серийно.

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