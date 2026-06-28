'Нарциссический неудачник': Байден резко раскритиковал Трампа

Выступление состоялось ровно через два года после теледебатов между политиками.

Джо Байден выступил на мероприятии демократов и раскритиковал действующего президента Дональда Трампа. 83-летний политик назвал его "нарциссическим неудачником" и обвинил в "дерзкой и откровенной коррупции", сообщает The Times.

"Это не просто его тщеславные проекты – снос Восточного крыла Белого дома ради собственного бального зала, присвоение своего имени Центру Кеннеди, строительство арки в свою честь, даже найм собственного смотрителя бассейна для ремонта Зеркального бассейна. Ого! Какой неудачник", – заявил Байден.

Речь идет о многомиллионной реконструкции Зеркального бассейна на Национальной аллее в Вашингтоне. Трамп обещал привести памятник в лучшее состояние за всю его 104-летнюю историю, однако во время недавней жары в бассейне снова появились водоросли, а краска на дне начала облупливаться.

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"Зеркальный бассейн отражает нарциссизм и некомпетентность, лежащие в основе этой администрации", – добавил Байден.

Он утверждал, что этот проект был одним из примеров "коррупции в масштабах, которых раньше не видели в истории США".

Кроме того, по его словам, Трамп "подрывает авторитет США в мире больше, чем любой другой американский президент", "разрушает НАТО" и "ставит Путина выше американских союзников".

Речь прозвучала ровно через два года после теледебатов Байдена с Трампом. Тогда Байден терял нить мысли и путался в ответах – и в итоге вышел из гонки менее чем через месяц. В субботу же он, по свидетельствам очевидцев, местами снова говорил неразборчиво и спрашивал, куда идти, покидая сцену после 10-минутной речи.

По данным источника, в настоящее время Байден проходит лечение от рака простаты в запущенной стадии.

Болезнь Байдена – что известно

УНИАН писал, что у экс-президента США диагностировали рак предстательной железы после того, как он покинул президентский пост в январе 2025 года. Болезнь оказалась очень агрессивной – по медицинской шкале от 6 до 10 ему поставили 9 баллов.

Ранее он прошел процедуру по удалению раковых клеток с лба. Ему сделали операцию Мооса – это метод, при котором ткань удаляют до тех пор, пока на коже не останется следов рака.

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