Мужчина выставил на продажу сельский дом за 3000 долларов и нарвался на хейт

Несмотря на то, что объект удачно расположен и имеет полный пакет документов, люди считают цену завышенной.

Сельский дом в Украине можно купить как за тысячу долларов, так и за миллион. Все зависит от состояния и размеров здания, расположения участка, наличия инженерных коммуникаций и ряда других факторов. Однако определить справедливую цену для конкретного объекта бывает непросто.

Как пишет "Фокус", мужчина выставил на продажу дом в Черкасской области за 3 тысячи долларов, однако вместо интереса получил волну критики. Больше всего споров вызвало то, что сам дом фактически непригоден для проживания и подлежит сносу.

Дом расположен в поселке Маньковка Уманского района Черкасской области. В видео мужчина провел небольшую экскурсию по территории и подчеркнул, что главным преимуществом предложения является не сам дом, а земельный участок и уже подведенные коммуникации.

Видео дня

"За такую сумму, за которую я продаю этот дом, вам даже никто не подключит электричество и газ. Здесь есть газ, есть свет, земельный участок приватизирован. С документами полный порядок. Любое оформление. Асфальтированный подъезд. Центр села", – рассказал продавец.

По его словам, неподалеку также находится больница, а сама земля ровная, что должно облегчить будущее строительство. На территории растут ореховые деревья. Кроме того, Денис сообщил о возможности приобрести соседний участок, чтобы увеличить площадь земли.

Впрочем, пользователи соцсетей отнеслись к предложению довольно скептически. Многие считают, что заявленная цена слишком высока, учитывая необходимость полного сноса здания и последующего строительства нового жилья. В комментариях люди писали, что наличие газа и электричества не компенсирует расходы на оформление документов и возведение нового дома.

"А какой смысл в том газе и свете, если дом под снос? Это все новые проекты: нужно пройти 7 кругов ада, пока не решишь бюрократические вопросы, а потом еще 2 – это само строительство; сейчас невыгодно строить с нуля", – написал один из комментаторов.

В то же время, как отмечает "Фокус", нашлись и те, кто поддержал продавца. По их мнению, сам земельный участок вместе с уже подключенными коммуникациями стоит заявленной суммы, ведь только подведение газа может обойтись в несколько тысяч долларов.

Дом в селе

Как писал УНИАН, спрос на частные дома в Украине восстанавливается, но наиболее выгодно покупать их в западных и частично центральных областях, где безопаснее и лучше работает инфраструктура. В приграничных и прифронтовых регионах низкая цена зачастую не оправдывает риски и будущие расходы, поэтому там покупка может оказаться рискованной.

Основные подводные камни – это документы на землю и дом, вопросы наследования, техническое состояние и скрытые проблемы, о которых продавцы нередко умалчивают. Сельский дом сегодня в большей степени означает стиль жизни с автономностью и меньшими расходами, чем классическую инвестицию, хотя объекты вблизи городов и туристических зон могут иметь реальную окупаемость.

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