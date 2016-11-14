Президент призвал ЕС ускорить предоставление Украине "безвиза"

Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз ускорить предоставление Украине безвизового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном сегодня в Стокгольме.

"Очень важная вещь – безвизовый режим. Мы (с премьер-министром Швеции – УНИАН) также согласовали наши совместные усилия в ситуации, когда Украина полностью выполнила все критерии. Мы сделали 144 реформы (критерии Плана действий по либерализации Евросоюзом визового режима с Украиной – УНИАН), что было подтверждено специальной оценочной миссией ЕС", - заявил Порошенко.

"Теперь нам необходимо ускорить предоставление безвизового режима для украинских граждан, и мы очень благодарны нашим шведским партнерам за очень сильную поддержку этой позиции", - сказал президент.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, данной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

26 сентября комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

По убеждению Порошенко, Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза до саммита Украина-ЕС 24 ноября.