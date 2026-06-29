Почему принесенные из магазина бананы нужно немедленно помыть: неожиданная причина

Большинство людей не задумываются о том, чтобы мыть бананы.

Бананы – для многих один из самых любимых фруктов. И большинство никогда не задумывается о том, чтобы их мыть. Автор статьи на сайте Simplyrecipes Сьюзен Бронсон пишет, что есть одна причина, по которой стоит помыть бананы сразу после того, как вы принесли их домой.

"Оказывается, фруктовые мушки очень любят откладывать яйца на поверхности банановой кожуры. Если вы когда-нибудь удивлялись, откуда вдруг в вашей кухне взялось целое облако плодовых мушек, виновниками могут быть спелые бананы, которые вы только что купили", – пишет она.

Но, продолжает она, плодовые мушки – не единственная причина мыть бананы. На их поверхности также могут находиться микробы, в частности микроскопические бактерии.

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Согласно данным исследования, опубликованного в Journal of Biomedical Science and Engineering, эти загрязнения могут попадать на фрукты из почвы, воздуха или от людей, ведь бананы проходят через множество рук во время транспортировки – от момента сбора урожая до полок в магазинах.

Эти микроорганизмы могут попасть на ваши руки, когда вы прикасаетесь к фруктам, или загрязнить сам банан, если вы разрезаете кожуру ножом.

Советы по мытью бананов

Автор дала рекомендации о том, как правильно мыть бананы, принесенные из магазина.

Обязательно вымойте руки с мылом и водой не менее 20 секунд, прежде чем приступать к очистке продуктов.

Промойте каждый банан под холодной проточной водой из-под крана примерно 30 секунд.

Пальцами осторожно потрите поверхность кожуры, чтобы удалить видимую грязь.

После мытья вытрите фрукт чистым кухонным или бумажным полотенцем.

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, нет необходимости использовать мыло или специальные средства для мытья фруктов и овощей.

Однако, если вы хотите сделать дополнительный шаг, Бронсон советует использовать домашний раствор с уксусом.

Чтобы его приготовить, смешайте полстакана дистиллированного белого уксуса с одним стаканом воды. Окуните бананы в этот раствор на несколько минут, а затем тщательно промойте их под холодной проточной водой.

После того как бананы вымыты и высушены, их можно хранить при комнатной температуре в прохладном сухом месте, как можно дальше от прямых солнечных лучей.

Как избавиться от плодовых мушек, если они уже появились

Чтобы избавиться от плодовых мушек, нужно сделать для них ловушку. Для этого понадобятся небольшой прозрачный пластиковый контейнер с крышкой и банановая кожура.

С помощью булавки или другого острого предмета проделайте несколько маленьких отверстий в крышке.

Положите банановую кожуру в контейнер и накройте его крышкой.

Запах банановой кожуры привлечет плодовых мушек внутрь контейнера, где они и останутся, поскольку не смогут вылететь обратно через маленькие отверстия.

Ранее УНИАН писал, как сохранить бананы свежими летом. Повара и эксперты по пищевым продуктам считают, что главное правило заключается в том, что не следует класть банан в холодильник. Лучшим решением является хранение при комнатной температуре и обертывание плодоножки небольшим кусочком пленки или алюминиевой фольги.

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