Путин заговорил о трудном этапе для России и неожиданно нашел в нем 'пользу'

Путин заверил, что Украина якобы не может победить Россию на поле боя.

Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд сомнительных заявлений об "успехах" российской армии в войне против Украины и экономике РФ. Его слова цитируют росСМИ.

На съезде партии "Единая Россия" Путин заявил, что Украина якобы не может победить Россию на поле боя. Он добавил, что украинские войска "отступают по всей линии боевого соприкосновения, поэтому Киев перешел к откровенно террористическим действиям".

"Россия корректирует некоторые планы исходя из ситуации, но все стратегические планы будут реализованы в полном объеме", - сказал он.

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Также российский диктатор в очередной раз заявил о противостоянии Западу.

"У Запада не получается победить Россию на поле боя, поэтому он пробует раскачать политическую ситуацию, но и это не удается... Россию пробуют на зуб и пытаются от нее избавиться, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла", - заявил Путин.

Кремлевский диктатор отметил, что Россия "проходит трудный этап". Однако он заверил россиян, что этот этап "многому научил".

По словам Путина, безопасность РФ и ее граждан будет обеспечена. Также он заявил, что экономика России "будет выведена на новый технологический уровень по всем важным направлениям".

Кроме того, российский диктатор заговорил о "сплоченности российского народа". По его словам, РФ всегда была сильна и побеждала за счет народной сплоченности.

"Опора на традиционные ценности – мощный фундамент, объединяющим российское общество", - добавил он.

Также Путин назвал оккупантов "подлинной элитой России".

Недовольство россиян войной может сделать Путина опасным

Ранее канадское издание CBC писало, что украинские удары дронами по Москве в последнее время стали самыми масштабными с начала полномасштабного вторжения России. Это может постепенно повлиять на тех, кто до сих пор имеет определенное влияние на Кремль.

Лауреатка Пулитцеровской премии и историк Энн Эпплбаум считает, что украинские удары по НПЗ в России вряд ли быстро положат конец войне. Однако, по ее словам, они могут вызвать "довольно сильное изменение настроений среди бизнес-элиты, политической элиты", которая до сих пор в определенной степени влияет на решения Владимира Путина.

Историк Майкл Киммидж отметил, что в случае роста внутреннего недовольства Путин может прибегнуть к еще более жестким репрессиям внутри страны и усилить атаки на украинские города и гражданскую инфраструктуру. По мнению эксперта, растущее давление не обязательно заставит российского диктатора искать компромисс, а может сделать его еще более опасным.

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