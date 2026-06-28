'Бензина нет, даже чтобы заправить БТРы': россиянин боится, что Китай захватит Сибирь (видео)

Россиянин поставил под сомнение тезис Кремля о партнерстве с Китаем.

Россия может оказаться в ситуации, когда из-за внутренних проблем и ослабления государства Китай может попытаться получить контроль над Сибирью. Такое мнение высказал россиянин Степан в обращении, которое он распространил в соцсетях.

По его словам, он сам имеет русское происхождение, уральские и донские корни, но сейчас живет в Европе. В своем обращении мужчина заявил, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам уже создали проблемы с топливом в России, и если они продолжатся, страна может столкнуться с масштабным кризисом.

"Еще месяц-два будут бомбить НПЗ, и мы окажемся в такой ситуации, когда придется передвигаться на лошадях и ослах", – сказал он.

Наибольшее внимание в его заявлении привлек прогноз относительно будущего российского Дальнего Востока и Сибири. Степан предположил, что в случае ослабления России Китай может воспользоваться ситуацией и усилить влияние на эти территории.

"А если в этот момент, допустим, Китай войдет во Владивосток, Улан-Удэ, Иркутск… Огромная, абсолютно пустая территория, которая кишит ресурсами: нефть, газ, Байкал – самое чистое озеро... А у нас даже бензина нет, чтобы заправить БТРы", – заявил он.

Также россиянин поставил под сомнение тезис Кремля о партнерстве с Китаем.

"Вы говорите, мы теперь дружим с Азией, с Китаем. Назовите хотя бы одного китайского писателя или режиссёра. Вы знаете кучу французских, английских, американских. А вот китайцев вы не можете назвать, не говоря уже о том, что они друзья. Они не друзья", – сказал он.

Проблемы с топливом в России

Как сообщал ранее УНИАН, топливный кризис в РФ приобретает невиданные масштабы. Острый дефицит топлива охватил уже 78 из 85 регионов Российской Федерации, в 29 из которых введены официальные ограничения на его продажу – в основном это центральные и южные области. Нынешний топливный кризис в России – самый масштабный, по крайней мере, с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Даже сам диктатор Владимир Путин признал проблемы с топливом в России. По его словам, на заправках образуются очереди, а некоторые марки бензина не всегда есть в продаже. Кремлевский правитель отметил, что РФ начала использовать резервы топлива, и рассматривается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Он подчеркнул, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов задействованы по максимуму, но "необходимо свести к минимуму последствия террористических ударов по Киеву".

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