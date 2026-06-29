Почему не стоит сажать косточку от вишни в своём саду: объяснение специалистов

С технической точки зрения реализовать эту задачу несложно, однако специалисты советуют этого не делать.

Вырастить вишневое дерево можно даже из косточки, оставшейся после съеденной ягоды. Такой способ может дать результат, если запастись терпением и соблюдать несколько важных правил, однако опытные садоводы так почти никогда не поступают. Об этом пишет издание marthastewart.com со ссылкой на экспертов по садоводству.

Как объясняет генеральный директор Hood River Cherry Company Джаред Гидли, первый шаг – тщательно очистить косточку от остатков мякоти, высушить её, а затем провести стратификацию. Для этого косточку нужно положить в полиэтиленовый пакет с влажным бумажным полотенцем и оставить в холодильнике на 10–12 недель. Такая процедура имитирует зимние условия и повышает шансы на прорастание.

После этого косточку высаживают в небольшой горшок с хорошо дренированной почвой примерно на глубину 2,5 сантиметра. Почву необходимо поддерживать влажной, но не переувлажненной, а сам горшок разместить на солнечном месте. Издание отмечает, что прорастание может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, поэтому спешить с выводами не стоит.

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В то же время профессор садоводства Корнелльского университета Марвин Приттс подчеркивает, что дерево, выращенное из косточки, почти наверняка не повторит свойств материнского растения.

"Когда вы выбираете косточку вишни (семя) для проращивания, вы не можете определить, какое именно дерево было родительским, то есть донором пыльцы", – объясняет он.

Даже если вишня происходит от самоопыляющегося растения, саженец все равно не будет генетически идентичен материнскому дереву.

Эксперт также поясняет, что потомство плодовых культур часто уступает по качеству своим родительским растениям.

"Именно поэтому плодовые культуры преимущественно размножают вегетативно, то есть клонируют, а не выращивают из семян", – добавил эксперт.

По словам Приттса, селекционеры нередко проверяют более 10 тысяч саженцев, чтобы найти всего один, который превосходит оба родительских растения.

После того как молодое дерево достигнет высоты не менее 30 сантиметров и минует угроза заморозков, его можно пересаживать в открытый грунт. Перед этим рекомендуется постепенно приучить растение к внешним условиям, ежедневно увеличивая время пребывания на улице в течение одной-двух недель.

Для успешного роста вишни нужно выбрать хорошо освещенный участок, где дерево будет получать от шести до восьми часов прямого солнечного света в сутки. После посадки эксперты советуют обильно полить растение и замульчировать приствольный круг древесной щепой или измельченной корой.

Авторы материала также рекомендуют использовать для проращивания косточки из свежих местных вишен, приобретенных, например, на фермерских рынках. Такие сорта лучше приспособлены к климатическим условиям региона, тогда как плоды из супермаркетов могут быть охлажденными или обработанными, что снижает жизнеспособность семян. Кроме того, при выборе сорта стоит учитывать местный климат, ведь сладкие и кислые вишни по-разному переносят температурные условия.

Другие советы для садоводов

Как писал УНИАН, в июне и июле свеклу и морковь следует подкармливать калийными и фосфорными удобрениями, ведь именно они отвечают за сладость, массу и длительное хранение корнеплодов.

Также мы рассказывали, что чрезмерное внесение удобрений вредит растениям, ведь питательные вещества накапливаются быстрее, чем они могут их усвоить, что приводит к ожогам и повреждению корней. Особенно это касается быстродействующих синтетических удобрений, тогда как компост и средства с медленным высвобождением менее рискованны.

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