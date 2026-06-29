'В Анкоридже действительно не было никаких договоренностей': Путин рассказал подробности встречи с Трампом

Глава Кремля не верит в то, что европейские политики смогли убедить президента США в отношении ситуации в Украине.

Никто не ставил подписей, но мы обсуждали определенные возможности урегулирования конфликта в Украине, заявил российский диктатор Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

"В Анкоридже действительно не было никаких договоренностей. Этот так называемый дух Анкориджа, хотя и не был закреплен в каких-либо официальных документах. Никто не ставил никаких подписей. Но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта в Украине", – рассказал глава Кремля.

Он добавил, что обсуждавшиеся компромиссы – это как раз те предложения, которые американская сторона выдвинула России.

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Путин также поделился, что не верит в то, что европейским политикам удалось убедить президента США Дональда Трампа в отношении "событий, происходящих в Украине".

"Я сомневаюсь, что это возможно. Имею в виду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик. Более чем зрелый и опытный политик, он уже во второй раз находится у власти, знает, что делает, на мой взгляд", – добавил российский диктатор.

В то же время он отметил, что "все мы люди, ведь мы все слушаем как своих, так и оппонентов, и союзников, прислушиваемся". Исходя из этого, подчеркнул Путин, можно корректировать точку зрения.

"Но так, чтобы окончательно убедить. Во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно. Я об этом ничего не знаю", – добавил он.

Другие заявления Путина

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам главы Кремля, российской армии якобы осталось до Сум около 10 км. При этом Путин добавил, что политических планов в отношении этого города нет. По его словам, целью российских оккупантов в Сумской области является создание так называемой "зоны безопасности". Также российский диктатор утверждает, что в Лимане, Донецкой области, оккупантам якобы осталось "освободить" 149 домов из 11 тысяч. Кроме того, он добавил, что до Славянска армии РФ осталось пройти 8–9 км.

Также мы писали, что Путин отметил, что Россия не собирается прекращать войну против Украины. При этом он подтвердил, что переговорные контакты продолжаются. В частности, Украина якобы предложила "ограничить боевые действия лишь четырьмя регионами": Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областями. Однако президент РФ заявил, что отклонил это предложение. По его словам, Украина хочет ограничить боевые действия лишь четырьмя регионами, чтобы перебросить силы.

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