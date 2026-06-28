Запасы 'как в прошлом году', но на заправках очереди: Путин впервые признал проблемы с топливом в РФ

Диктатор сообщил, что рассматривается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.

Президент РФ Владимир Путин признал, что российский рынок топлива столкнулся с проблемами: на заправках образуются очереди, а некоторые марки бензина не всегда есть в продаже. При этом он заявил, что запасы топлива якобы остаются "почти на уровне прошлого года". Об этом Путин сказал во время совещания по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка России.

Как сообщают российские СМИ, диктатор отметил, что Россия начала использовать резервы топлива, и рассматривается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.

По его словам, мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов задействованы максимально, но "необходимо свести к минимуму последствия террористических ударов по Киеву".

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Среди мер по стабилизации ситуации российский правитель назвал увеличение объемов поставок топлива на внутренний рынок и установление "экономически обоснованных цен".

Кроме того, Путин заявил, что в России обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.

"Необходимо принять системные меры для стабилизации топливного рынка", – сказал он, поручив правительству работать над бесперебойным обеспечением топливом предприятий и граждан.

Отдельно Путин подчеркнул необходимость обеспечить поставки топлива для аграрного сектора, заявив, что от этого "зависит урожай".

Проблемы с топливом в России и Крыму

Как сообщал ранее УНИАН, по данным СМИ, ситуация с топливом в России стремительно ухудшается из-за ударов украинских дронов по нефтяной инфраструктуре. В частности, стало известно, что ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, где добывается 40% всей российской нефти, – Ханты-Мансийском автономном округе. Там заправки "Газпромнефти" начали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дизтоплива "в одни руки". При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате.

Недавно в Крыму признали проблемы с топливом и электричеством. Недавно назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал обращение к жителям полуострова, в котором заявил, что Крым переживает "непростое время". По его словам, самой сложной на данный момент является ситуация с обеспечением топливом.

Прошлой ночью Украина нанесла удары по двум российским НПЗ – в Краснодарском и Ярославском регионах. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, День Конституции Украины "наши воины начали очень удачно". Вероятно, эти атаки еще больше осложнят и без того непростую ситуацию с топливом в РФ.

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