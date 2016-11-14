Журналист назвал дату обсуждения в ЕС "безвиза" для Украины

10:32, 14 ноября 2016
Политика
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Послы ЕС будут обсуждать безвизовый режим для Украины 17 ноября.

Визовые страсти продолжаются / REUTERS

Об этом на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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"Визовая либерализация для Украины будет обсуждаться послами ЕС 17 ноября. Не уверен, они дадут зеленый свет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

26 сентября комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

По убеждению президента Украины Петра Порошенко, Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза к саммиту Украина-ЕС 24 ноября.

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