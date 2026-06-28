'Это же настоящая победа!': в МИД высмеяли заявление Путина о войне

Украинские дипломаты напомнили, что "быстрая победоносная война" России длится уже пятый год и всё ближе подступает к российской столице.

В Министерстве иностранных дел Украины высмеяли российского диктатора Владимира Путина, который сегодня вновь всех уверял, что Россия побеждает в Украине, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Соответствующий пост опубликовал в соцсети X пресс-секретарь министерства Георгий Тихий.

"Вы говорите так, будто собираетесь выиграть войну (уже пятый год подряд). Реальность: вы начали агрессивную войну, пытаясь быстро победить; не достигли ни одной цели, потеряв 1,3 миллиона человек за более чем 4 года; ваше медленное продвижение остановилось; война возвращается на вашу территорию. Это же настоящая победа!" – саркастически написал пресс-секретарь МИД.

Заявления Путина

Как писал УНИАН, ранее сегодня российский диктатор выступил на съезде своей карманной партии "Единая Россия". Там он заявил, что Украина якобы не способна победить РФ на поле боя, а Киев перешел к "террористическим действиям". Он также повторил тезисы о противостоянии Западу, заверив, что стратегические планы России будут реализованы, а экономика выйдет на "новый технологический уровень". Диктатор назвал оккупантов "настоящей элитой России" и подчеркнул роль "сплоченности народа" и "традиционных ценностей" как фундамента российского общества.

Видео дня

Вместе с тем Путин признал проблемы на российском топливном рынке, где образуются очереди на заправках и наблюдается дефицит отдельных марок бензина, хотя и заявил, что запасы остаются "почти на уровне прошлого года". Он сообщил об использовании резервов и возможности полного запрета на экспорт дизельного топлива, а также поручил правительству обеспечить бесперебойные поставки топлива.

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