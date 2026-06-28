Партизаны в РФ взломали сайт 'Алабуги' и устроили диверсию на производстве 'Гераней'

Сайт особой экономической зоны "Алабуга", расположенной в российском регионе Татарстан, взломали. Об этом сообщили представители подпольного движения "Черная искра", которое стоит за взломом.
Отмечается, что представители движения несколько месяцев работали внутри особой экономической зоны, собирая информацию с серверов и незаметно выгружая базы данных о всех причастных к сборке дронов типа "Герань-2" и "Герань-3".
"Также мы работали на предприятии. В ходе сборки в последние партии БПЛА мы загрузили сюрпризы от "Черной искры". При попытке запуска этих дронов они будут взрываться. Тем самым уменьшится количество тех, кто непосредственно причастен к запуску "Гераней" по украинским городам", - говорится в сообщении.
Отдельно представители движения "Черная искра" рассказали о взломе сайта "Алабуги". Они заявили, что это ответ на привлечение 15-летних детей к сборке дронов.
"А в Алабуге этим как раз гордятся. Списки всех причастных уже у нас. Некоторые после короткого общения и согласились нам помочь попасть на производство", - добавили в "Черной искре".
Взломщики отметили, что сервера "Алабуги" пришлось отключать физически. По их словам, сейчас силовики проверяют всех, кто может быть причастен к проникновению в систему.
Россияне начали использовать новый недорогой реактивный дрон
Ранее советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов рассказал, что россияне начали использовать на фронте в Украине дешевый реактивный беспилотник. По его словам, вероятно, это реактивная версия БПЛА "Дельта".
Советник министра обороны Украины привел приблизительные характеристики этого дрона. В частности, его дальность полета составляет 200 км, продолжительность полета – 50 минут, а максимальная скорость – 280 км/ч.