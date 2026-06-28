Корова впервые увидела океан и провела незабываемый день на пляже (видео)

Австралийская бурёнка доказала, что отдых на пляже – не только человеческая привилегия.

Корова по имени Матильда с Среднего Северного побережья Австралии впервые в жизни увидела океан – и ее реакция покорила сеть. Видео с прогулки по пляжу разлетелось по соцсетям, сообщает Parade.

Хозяева решили показать Матильде что-то новое и отвезли её к морю. Корова подошла к воде с явным любопытством: внимательно наблюдала за волнами, прислушивалась к шуму прибоя и, казалось, совсем не собиралась никуда спешить.

В подписи к видео авторы написали просто: корова видит только те части мира, которые вы ей показываете.

Видео дня

Матильда провела на берегу спокойное и, судя по всему, счастливое время. Никакой паники, никакого хаоса – только задумчивое животное, впервые встретившееся с океаном.

Видео набрало тысячи просмотров, а комментарии разделились: одни умилялись, другие шутили, что теперь чувствуют вину перед собственным скотом. Один пользователь попросил больше не публиковать такое – потому что после этого хочется немедленно завести корову и отвезти её к морю.

Ранее мы писали об интересной истории, как козла по имени Тимур подкинули тигру Амуру в качестве живой добычи – но вместо обеда между хищником и добычей завязалась настоящая дружба. Они ели, спали и проводили время вместе более года. Все закончилось, когда Тимур слишком расслабился: толкнул тигра головой, и тот без лишних раздумий схватил нахалу за шею и сбросил с холма.

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