Россияне установили комплекс ПВО на крыше жилого комплекса в Москве (фото)

В московском районе Чертаново на крыше жилого комплекса "Авеню 77" зафиксировали установку комплекса противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал Astra.
Как отмечается, 26 июня подписчик Astra сфотографировал процесс доставки оборудования на высотное здание с помощью вертолета.
По результатам анализа OSINT-специалистов, на крышу здания, вероятно, монтировали зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е". Ранее, 19 июня, очевидцы уже публиковали кадры, на которых вертолёт устанавливал на это же здание платформу, которая, по предположениям, могла предназначаться для будущего комплекса ПВО.
Жилой комплекс "Авеню 77" является самым высоким зданием в районе Чертаново, говорится в публикации. Он расположен примерно в 13 км к югу от Кремля, а также в 12 км к западу от Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, который уже неоднократно подвергался атакам.
Для справки. Зенитныйракетный комплекс сверхмалой дальности "Панцирь-СМД-Е" разработан специально для противодействия беспилотным летательным аппаратам. В отличие от базовой модификации "Панцирь-С1", эта модель лишена автоматических пушек и работает исключительно с ракетами малого и среднего радиуса действия: ТКБ-1055 "Гвоздь" с дальностью поражения до 7 км и 95Я6, способными сбивать цели на расстоянии до 20 км. Радиус обнаружения объектов этим комплексом составляет до 24 км.
Ранее случаи размещения систем "Панцирь-СМД-Е" на крышах московских зданий уже фиксировались в бизнес-центре Nordstar Tower и жилом комплексе "Дом в Сокольниках".
Подробнее о расширении ПВО в Москве
В конце мая сообщалось, что россияне устанавливают комплексы ПВО на небоскребах в Москве. Тогда отмечалось, что комплекс ПВО установили на крыше бизнес-центра "Нордстар Тауэр", расположенного в Северном округе Москвы на улице Беговой.
Также аналитики рассказали, сколько "Панцирей" установлено на крышах зданий в Москве. По их словам, у россиян вокруг Москвы есть два условных кольца из различных ЗРК. В последние месяцы в городе начали формировать уже третье по величине кольцо, которое охватит всю российскую столицу и ее окрестности.