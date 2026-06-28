Обычные вентиляторы уходят в прошлое: эти устройства охлаждают комнату в разы эффективнее

Они не просто дуют в одном направлении, а циркулируют воздух по всему помещению.

Традиционные вентиляторы помогают спастись от жары, но они не такие эффективные, как другие виды устройств, которые набирают популярность. Как пишет Gazeta.pl, речь идет, в частности, о низких напольных вентиляторах, которые могут 2–4 раза эффективнее охлаждать комнату.

Отмечается, что низкие напольные вентиляторы не просто дуют в одном направлении, а циркулируют воздух по всему помещению. Благодаря этому более прохладные и более тёплые слои воздуха лучше перемешиваются, а эффект охлаждения ощущается в большей части помещения.

Также в издании рекомендуют обратить внимание на мобильные кондиционеры. Они не требуют профессионального монтажа.

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Подсоединив мобильные кондиционеры к трубе, которую можно легко и самостоятельно установить на окне, эти устройства будут фактически выдувать из себя воздух, более холодный, чем в помещении.

Мобильные кондиционеры спроектированы так, чтобы обеспечивать обмен воздуха во всём помещении, а не охлаждать только человека, сидящего непосредственно на линии обдува. Они способны охлаждать даже большие помещения.

Кроме того, в издании добавили, что мобильный кондиционер можно использовать и в отопительный сезон. Его задача не охлаждать воздух, а приводить его в движение.

Мобильный кондиционер может распределять тёплый воздух по всей комнате, не давая ему скапливаться под потолком. В результате отопление работает эффективнее, а в комнате быстрее становится приятно тепло.

Почему жалюзи и шторы не спасают от жары

Ранее в Femcafe.hu объяснили, почему жалюзи и шторы часто не спасают от жары. Дело в том, что многие люди допускают ошибки.

Например, самая распространенная ошибка заключается в том, что люди опускают рулонные шторы, но не до конца. Если не опускать ролеты до конца, жара будет проникать в квартиру практически так же, как и без них.

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