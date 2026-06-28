Нашли мертвым командира 154-й отдельной механизированной бригады

Правоохранительные органы проводят первоочередные следственные действия, назначено служебное расследование.

В воскресенье, 28 июня, был найден мертвым командир 154-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск полковник ВСУ Владимир Кононников. Об этом говорится в заявлении оперативного командования "Юг".

"Сообщаем, что в воскресенье, 28 июня, был обнаружен без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Александрович Кононников. Обстоятельства смерти офицера выясняются", – сообщает командование.

Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы проводят первоочередные следственные действия, назначено служебное расследование. По предварительной информации, признаков насилия не выявлено, добавляют военные. В то же время отмечается, что окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования.

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В ВСУ уверяют, что командование оперативного командования "Юг" всесторонне содействует работе правоохранительных органов.

"Просим представителей СМИ и общественность воздержаться от распространения непроверенной информации и с уважением отнестись к частной жизни семьи погибшего. Полковник Владимир Кононников был преданным Украине и военному делу офицером, ответственным командиром, который заботился о личном составе и нуждах своего военного коллектива", – подчеркивают в командовании.

Командование и личный состав "Юга" выражают соболезнования родным, близким и сослуживцам офицера.

Согласно открытым источникам, Кононников должен был быть назначен командиром 154-й ОМБр в 2025 году.

Другие потери

Вечером 16 июня в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил ВС Украины. Пилот и штурман, выполнявшие задания, погибли. Это майор Богдан Загорулько и старший лейтенант Богдан Бабенко. Один из военнослужащих был мобилизован 24 февраля 2022-го среди первых добровольцев, другой избрал профессию военного еще в 2019 году. Впоследствии правоохранители изъяли бортовой самописец. В ДБР заявили, что устанавливают все обстоятельства полета, техническое состояние самолета и причины крушения.

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