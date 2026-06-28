'Хорошие' мужчины могут превратить отношения в кошмар: эксперт назвал 'красные флажки'

Если мужчина ведет себя так, будто он – воплощение всех добродетелей, это еще не значит, что женщине с ним будет хорошо.

Некоторые модели поведения партнера, которые в начале отношений кажутся привлекательными, со временем могут превратиться в серьезную проблему для пары. Об этом на страницах издания Yourtango пишет международный коуч по отношениям Клейтон Олсон.

Он отметил, что отдельные черты характера сами по себе не являются вредными. Большинство мужчин могут время от времени демонстрировать отдельные из этих моделей поведения, и само по себе это не представляет проблемы. Однако если человек полностью сводит свою личность к одной роли, такая модель значительно затрудняет развитие здоровых и длительных отношений.

"В умеренных дозах эти роли – как вино: хороши и иногда даже полезны. Но когда они становятся всей личностью мужчины, отношения превращаются в мучительный союз, после которого обе стороны готовы навсегда отказаться от свиданий", – объясняет эксперт.

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Итак, вот модели поведения мужчины, с которыми стоит быть начеку.

"Папочка". По словам автора, мужчина, который в отношениях постоянно берет на себя роль заботливого наставника, поначалу создает ощущение безопасности и защищенности. Однако со временем он начинает относиться к партнерше не как к равной, а как к ребенку, которого нужно контролировать, поучать и исправлять. В результате женщина все чаще протестует против такого отношения, что только усугубляет конфликты.

"Плохиш". Как говорится в публикации, образ бунтаря привлекает своей независимостью, смелостью и нежеланием угождать другим. В то же время такой мужчина прежде всего руководствуется собственными желаниями, из-за чего партнерше трудно ему доверять. Именно поэтому, отмечает автор, подобный тип чаще воспринимают как кратковременное увлечение, а не как человека для серьезных отношений.

"Хороший парень". Олсон рассказывает, что слишком уступчивый и доброжелательный мужчина производит прекрасное первое впечатление, однако постоянное стремление всем угодить делает его эмоционально неискренним. Он скрывает свои чувства и мысли, из-за чего партнерше сложно понять его истинные намерения. В итоге такие отношения могут вызвать ощущение ловушки.

"Рыцарь в сияющих доспехах". Автор объясняет, что мужчина, постоянно стремящийся спасать партнершу от всех трудностей, постепенно формирует нездоровую зависимость. Если женщина привыкает полагаться на него во всём, она теряет возможность самостоятельно решать проблемы, а сам мужчина получает чрезмерный контроль над отношениями.

"Бизнесмен". Как пишет издание, рациональность, любовь к порядку и справедливости помогают такому мужчине в карьере, но мешают в любви. Он начинает воспринимать отношения как систему взаимных расчетов, подсчитывая, кто за что заплатил или кто больше сделал по дому.

"Питер Пэн". По словам эксперта, этот тип мужчин привлекает беззаботностью, спонтанностью и лёгким отношением к жизни. Однако со временем выясняется, что он уклоняется от ответственности, не доводит дела до конца и не готов прилагать длительные усилия. Из-за этого партнерша постепенно теряет к нему уважение, а сами отношения становятся поверхностными.

"Соблазнитель". Как отмечает автор, такой мужчина мастерски говорит именно то, что женщина хочет услышать, и заставляет её чувствовать себя особенной. Однако его истинная цель – не построение отношений, а сам процесс завоевания. После достижения желаемого он быстро теряет интерес.

Другие публикации на тему отношений

Как писал УНИАН, эксперт Анджела Воссен рассказала, что настоящая любовь приходит к активным и счастливым людям, а не к тем, кто пассивно ждет. Она советует сначала стать человеком, с которым приятно проводить время, развивать уверенность в себе и оставаться самим собой.

Среди практических советов – наслаждаться жизнью, поддерживать физическую форму, быть открытыми для новых знакомств, анализировать собственный опыт и четко определять ожидания от отношений. Воссен подытоживает: любовь находит путь к тем, кто уже живет полной жизнью, а не к тем, кто поставил ее на паузу.

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