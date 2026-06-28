'НАТО Шредингера': жив ли альянс до сих пор, покажет лишь вторжение РФ, – The Guardian

В настоящее время есть основания полагать, что НАТО уже не существует, и странам континента придётся в одиночку останавливать вторжение в Европу.

Дональд Трамп создал в отношениях между США и европейскими странами НАТО стратегическую неопределенность, из-за которой союзники больше не верят в способность Соединенных Штатов гарантировать военную поддержку в случае потенциальной российской агрессии. Об этом пишет The Guardian, описывая растущее беспокойство на восточном фланге Альянса.

Как отмечают авторы публикации, особенно остро эти опасения ощущаются в странах Балтии и Польше. За закрытыми дверями политики обсуждают сценарий, при котором США могут не вмешаться в случае нападения России. В материале подчеркивается, что подобные дискуссии ранее считались гипотетическими, однако сейчас они постепенно переходят в плоскость практического планирования.

В публикации рассказывается, что в европейских столицах всё чаще обсуждается сценарий "отсутствия американского вмешательства". Автор подчеркивает, что это заставляет страны региона переосмысливать собственные оборонные стратегии и уделять больше внимания автономным возможностям Европы. В то же время признается, что без американских военных ресурсов и разведывательной поддержки такая автономия остается ограниченной.

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Особое внимание издание уделяет внутренним дебатам в НАТО относительно будущего сдерживания России. В материале говорится, что даже при сохранении формального единства Альянса возникают сомнения относительно того, насколько быстро и смогут ли вообще США отреагировать на кризис в Европе.

"Кошмарный сценарий всё сильнее тревожит воображение стран Восточной Европы с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом: что, если Россия нападет, а США не присоединятся к борьбе?" – пишет The Guardian.

Такая неопределенность создает для НАТО структурную проблему доверия. Альянс формально сохраняет силу, однако внутри него усиливается дискуссия о том, насколько он зависит от политической воли одного ключевого союзника.

Неопределенность, которую администрация Трампа внесла в отношения между Европой и США, привела к ситуации, которую эксперт Европейского совета по международным отношениям Яна Пульерин называет "НАТО Шредингера" – состояние тотальной неопределённости относительно того, остаются ли США членом НАТО, которое продлится до наступления гипотетического момента истины.

"Никто не знает истинного состояния наших отношений, пока мы не "откроем ящик" – пока НАТО не будет проверено в военном плане. Но к тому времени для европейцев может быть уже слишком поздно", – сказала она.

США и НАТО

Как писал УНИАН, европейские страны НАТО все больше готовятся к уменьшению роли США в обеспечении их безопасности. Хотя успехи Украины с дальнобойными дронами и ракетами, поддержанные европейцами, укрепляют веру в самостоятельные оборонные возможности и учитываются в планах НАТО, главная проблема остается: архитектура Альянса исторически построена на американских возможностях, и без них европейская оборона выглядит уязвимой.

Также мы писали, что Кремль способен восстановить наступательный потенциал за 5–7 лет, делая ставку на массовое производство дронов, артиллерии и танков, а также на интеграцию ИИ в боевые системы. НАТО, обладающее преимуществом в авиации и флоте, оказалось не готовым к войне в условиях перенасыщенного беспилотниками поля боя, поэтому нуждается в радикальных реформах в сфере ПВО и беспилотных подразделений.

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