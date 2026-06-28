Что это за ракеты Ruta, которые Украина получит в большом количестве: анализ экспертов

Ранние версии этого аппарата можно отнести к категории реактивных дронов, а последующие – к категории крылатых ракет.

Украина может получить крупную партию крылатых ракет Ruta от нидерландской компании Destinus. Как пишет издание Defense Express, закупку профинансируют сами Нидерланды.

О самой договоренности ранее сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В то же время авторы материала обращают внимание на то, что вокруг будущих поставок остается ряд неопределенностей. В частности, речь идет о том, какую именно модификацию получит Украина, ведь сейчас существует как минимум три версии изделия – Block 1, Block 2 и Block 3.

Как отмечают аналитики, во время визита Федорова на производство демонстрировался вариант Block 1, тогда как отдельные европейские СМИ упоминают о версии с дальностью до 700 км, что уже соответствует характеристикам Block 2.

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Отдельно издание обращает внимание на расхождение в терминологии между официальными заявлениями сторон: министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус говорила о том, что они профинансируют "беспилотники" для Украины, тогда как Федоров говорил именно о "крылатых ракетах".

Аналитики предполагают, что такая разница в формулировках может указывать на разные этапы развития самой системы Ruta. В частности, Block 1 по своим характеристикам ближе к реактивному дрону, тогда как последующие модификации постепенно приближаются к классу полноценных крылатых ракет.

Также в материале подчеркивается, что полномасштабное серийное производство Block 2 еще только готовится к запуску, а Block 3 находится на еще более ранней стадии развития и должен выйти на летные испытания только в следующем году.

По данным Defense Express, компания Destinus уже изготовила около 1000 двигателей T150 для первых двух модификаций, а также заявляет о масштабных планах по серийному выпуску.

Что касается стоимости программы, общий объем закупки оценивается примерно в 250 млн евро. В пересчете это составляет около 357 тысяч евро за одно изделие. Авторы материала отмечают, что для системы с дальностью около 300 км и боевой частью 150 кг это выглядит довольно высокой ценой, однако в случае перехода к версиям с дальностью до 700 км и увеличенной боевой частью такая стоимость может показаться более оправданной.

"Поэтому также можно осторожно предположить, что в рамках выделенного финансирования речь идет о различных модификациях", – резюмируют эксперты.

Оружие для Украины

Как писал УНИАН, соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что все необходимые решения для создания совместной украинско-европейской системы ПВО Freya уже существуют, и её можно собрать как конструктор.

Он подчеркнул, что Европа не имеет достаточного опыта перехвата новейших баллистических ракет, поэтому украинские тестовые запуски могут стать тренировкой для европейских радаров. По его словам, для интеграции системы нужны радары, центры управления, uplink и головки самонаведения, после чего Freya станет более дешевым аналогом Patriot.

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