Две страны ЕС "блокируют" безвизовый режим для Украины - СМИ

Об этом сообщают журналисты и эксперты по безвизовой тематике по результатам встречи послов ЕС, которая состоялась 27 октября, передает "ЕвроПравда".

В частности, об этом написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, который также отметил, что никакого прогресса в вопросе украинского безвиза не будет до решения вопроса с так называемым механизмом приостановления.

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"Дипломаты ЕС обсудили визовую либерализацию для Украины. Никакого прогресса не будет до решения вопроса с механизмом блокировки. В Бельгии и Франции возникли вопросы относительно борьбы с коррупцией в Киеве" - написал он.

EU diplomats talked visa lib for #Ukraine today. no movement until susp mech solved. #Belgium & #France have issues reg corruption in Kyiv — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 27, 2016

О том, что "Франция и Бельгия поднимали вопрос о "неподлинности" антикоррупционной политики Киева, то есть намекали на неполноту выполнения критериев безвиза, попытки отката в реформах", сообщил и директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко. Он также отметил, что по Грузии таких замечаний не было.

Как сообщил корреспондент "Укринформа" Андрей Лавренюк со ссылкой на источник в Совете ЕС, следующая трехсторонняя встреча дипломатов Совета ЕС, Еврокомиссии, а также представителей переговорной группы от Европарламента относительно механизма приостановления запланирована на начало ноября.

"Мы не можем на этом этапе прогнозировать ее результаты", - сказали в Совете ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет ЕС и Европарламент в начале ноября примут решение относительно механизма приостановки безвизового режима, который является главным препятствием для отмены виз для Украины и Грузии.