'Невозможно защитить': депутат назвал главную угрозу со стороны РФ для крупных городов зимой

Нагорняк подчеркнул необходимость увеличения количества ракет для системы "Патриот", чтобы сбивать вражеские баллистические ракеты.

Наибольший риск для Украины зимой – это удары российских оккупантов по теплоэлектроцентралям. Об этом в эфире"Киев 24" заявил Сергей Нагорняк, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Он отметил, что именно эти объекты обеспечивают города теплом, поэтому их повреждение представляет собой критическую угрозу.

"Это объекты, которые практически невозможно защитить каким-либо железобетонным саркофагом. Нужно только больше противовоздушной обороны, больше ракет для Patriot, чтобы сбивать баллистические ракеты", – сказал парламентарий.

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Что касается летнего сезона, который сейчас продолжается, Нагорняк сказал, что возможное возвращение к графикам отключения света будет зависеть от погодных условий.

"Если такая температура будет держаться долгое время, вероятно, что могут быть какие-то кратковременные отключения. Но сейчас сложно сказать", – отметил депутат.

Возможные зимние проблемы Украины

Как сообщал УНИАН, ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко подчеркнул, что из-за постоянных обстрелов газовой инфраструктуры существует риск того, что в определенные дни зимой в отдельных регионах Украины могут возникнуть перебои с газом. Так, по словам эксперта, важно обеспечить еще одну возможность децентрализованных поставок сжиженного газа – автотранспортом. Именно газовозами, а не по трубопроводам.

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