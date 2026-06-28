Почему собака смотрит вам в глаза, когда делает 'дела' на прогулке: объяснение специалиста

Эта немного неловкая ситуация на самом деле очень важна для собаки.

Многие владельцы собак хотя бы раз замечали странное на первый взгляд поведение своего питомца: во время испражнения на прогулке животное внимательно смотрит хозяину прямо в глаза. Как пишет издание life.hu, такая немного неловкая привычка животных объясняется их психологией.

Дело в том, что во время испражнения собаки инстинктивно чувствуют себя уязвимыми. В этот момент они медленнее реагируют на окружающую среду и в дикой природе стали бы легкой добычей для хищников. Именно поэтому животные невольно ищут рядом того, кому доверяют больше всего.

Эксперты отмечают, что такое поведение является одним из самых ярких проявлений доверия между собакой и человеком, уходя корнями в эволюцию.

Видео дня

Учёные считают, что дикие представители семейства псовых и волки во время испражнения часто следили за другими членами стаи, как будто прося их охранять себя, пока они беззащитны. Домашние собаки перенесли этот инстинкт на своих хозяев, которые теперь стали для них главным источником защиты.

Однако и вне контекста "дел" на прогулке зрительный контакт между человеком и его собакой имеет важное значение. По данным исследований, во время длительного взгляда в глаза как у человека, так и у животного повышается уровень окситоцина – так называемого "гормона любви", который играет важную роль в формировании привязанности.

В то же время эксперты подчеркивают, что не все собаки ведут себя одинаково. Более неуверенные или чувствительные животные чаще ищут взгляд хозяина, чтобы получить подтверждение, что все в порядке, тогда как более уверенные собаки могут почти не обращать на это внимания. На такое поведение также влияют особенности характера, воспитание и степень привязанности к человеку.

Другие публикации о домашних питомцах

Как писал УНИАН, частота купания собак зависит от породы, образа жизни и сезона, а универсального правила не существует. Кудрявые и безшерстные породы нуждаются в регулярных купаниях, тогда как короткошерстные и длинношерстные – реже, но с акцентом на расчесывание.

Слишком частое мытье вредит коже и шерсти, поэтому важно находить баланс и поддерживать свежесть между купаниями с помощью сухого шампуня или салфеток.

Вас также могут заинтересовать новости: