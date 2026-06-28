Путин стал заложником поражения в Украине и будет повышать ставки, - глава разведки Польши

Россия может решиться на провокации в странах Балтии с участием "зеленых человечков".

Военная агрессия России в Украине может длиться еще несколько лет, и при этом РФ может начать провокации против стран НАТО. Об этом сказал глава Агентства внешней разведки Польши, полковник Павел Шота, пишет Rzeczpospolita.

"Владимир Путин является заложником собственного поражения, и будет повышать ставки", – сказал Павел Шота.

По его словам, российский диктатор готов пожертвовать и комфортом россиян, и экономикой России, и инвестициями, но в итоге закончить войну таким образом, чтобы объявить о своей победе.

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Он также отметил, что Польша находится под прямой военной угрозой со стороны РФ, поскольку Москва рассматривает весь восточный фланг НАТО, как препятствия на пути к достижению своих имперских целей.

Он отметил, что польская разведка видит возможность сценариев, когда РФ будет готовить провокации против стран Балтии, включая действия с участием так называемых "зеленых человечков".

Он пояснил это тем, что война стала огромным унижением для Путина, поскольку российские спецслужбы и армия просчитались, рассчитывая на быструю победу. По его мнению, Путин будет пытаться достигнуть успеха в Украине любыми средствами. "И поэтому мы имеем дело с непредсказуемостью с российской стороны", – сказал он.

Кроме того, по его словам, слабая реакция НАТО на российские провокации способствует дальнейшей эскалации. Тем более, что "цена таких провокаций для РФ невелика".

Россия и НАТО - последние новости

Напомним, что командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил, что Германия готова сражаться против России. При этом нападение РФ на страны Балтии будет восприниматься НАТО как атака на Великобританию или Германию.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что РФ может готовить инсценированную провокацию "под чужим флагом". Это может стать попыткой оправдать дальнейшее обострение ситуации и новые агрессивные действия.

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